33 de aeroporturi din Europa vor fi înghețate mâine de o grevă a controlorilor aerieni. Mii de turiști vor fi afectați

Călătorii care au programate zboruri către sau dinspre Italia se confruntă cu riscuri majore de întârzieri și anulări, din cauza unei greve naționale a controlorilor de trafic aerian. Protestul este programat să se desfășoare între orele 13.00 și 17.00, interval în care activitatea pe principalele aeroporturi italiene va fi puternic perturbată.

Sindicatul angajaților ENAV, compania națională care gestionează traficul aerian din Italia, a anunțat întreruperea lucrului pe toate cele 33 de aeroporturi din țară, relatează publicația britanică The Sun. Printre cele mai afectate noduri de transport se numără aeroporturile internaționale din Roma, Milano, Napoli și Veneția, de unde operează zilnic zeci de curse către destinații europene, inclusiv din România.

În ciuda opririi activității timp de patru ore, legislația italiană prevede măsuri de protecție pentru pasageri, stabilind intervale orare în care zborurile trebuie garantate obligatoriu.

Astfel, cursele programate dimineața, între orele 7.00 și 10.00, precum și cele de seară, între orele 18.00 și 21.00, se vor desfășura conform orarului normal. De asemenea, legăturile aeriene cu insulele italiene (Sicilia și Sardinia) rămân complet protejate.

Pasagerii care au posibilitatea de a-și reprograma biletele sunt sfătuiți să opteze pentru zborurile din prima parte a dimineții sau pentru cele de după-amiază târziu, pentru a evita blocajele din intervalul de protest.

Operatorii aerieni, printre care Wizz Air și easyJet, recomandă verificarea statutului zborului pe site-urile oficiale înainte de plecarea spre aeroport.

Din punct de vedere legal, o grevă a controlorilor de trafic aerian este încadrată la categoria „circumstanțe extraordinare”, ceea ce înseamnă că companiile aeriene nu pot fi obligate la plata unor compensații financiare fixe în bani.

Cu toate acestea, liniile aeriene au obligația legală de asistență (duty of care). În cazul în care un zbor este blocat sau amânat pentru a doua zi, compania trebuie să le asigure pasagerilor hrană, apă, acces la comunicații și cazare la hotel pe durata nopții.