Cât de expuși sunt tinerii la cancerul bronhopulmonar și de ce este esențială depistarea precoce. Societatea Română de Pneumologie oferă spirometrii gratuite

În România, bolile respiratorii cronice afectează un număr important de persoane, iar subdiagnosticarea rămâne una dintre principalele provocări. Potrivit datelor Societății Române de Pneumologie, peste 1 milion de români trăiesc cu astm, iar 8,3% dintre adulți sunt diagnosticați cu BPOC. Peste 60% dintre aceștia petrec cel puțin 5 zile în spital, în fiecare an. Estimările GLOBOCAN pentru 2024, arată sunt depistate aproximativ 12.400 de cazuri noi de cancer pulmonar în România, dintr-un total de circa 98.829 de cazuri noi de cancer.

28 septembrie – 4 octombrie, Săptămâna dedicată screeningului (EU Screening Week 2026 ).

Un prilej bun pentru Societatea Română de Pneumologie (SRP) de-a atrage atenția asupra necesității depistării timpurii a bolilor respiratorii cronice și a cancerului pulmonar, această săptămână se concentrează pe depistarea precoce a bolilor grave prin screening. Într-o declarație pentru Libertatea, Prof. Dr. Florin-Dumitru Mihălțan, președintele SRP, a explicat dinamica cazurilor de cancer bronhopulmonar în rândul tinerilor, subliniind importanța screeningului, dar și barierele educaționale care afectează diagnosticul precoce.

Prof. dr. Florin Mihălțan: „Tinerii reprezintă sub 5% din cazurile de cancer bronhopulmonar”

Tratând subiectul incidenței cancerului pulmonar la populația tânără, Prof. Dr. Florin-Dumitru Mihălțan a adus clarificări importante privind profilul pacienților diagnosticați în România: „Bătălia pentru depistarea cancerului incipient este, de fapt, bătălia în momentul de față a nodulului pulmonar. (...) Aici sunt două tipuri de pacienți: cei care de la un nodul creează o temere majoră de cancer și se țin de controale, dar sunt și alții care au tendința să minimalizeze acest nodul, care uneori necontrolat explodează.”

Prof.dr. Mihălțan a explicat pentru Libertatea că:„Tinerii, în regimul actual, în cancerele depistate — vorbesc de cancerul bronhopulmonar — reprezintă sub 5% din numărul de cancere existente. Deci în continuare este apanajul unor grupe de vârstă care trec de 45-50 de ani. Este un lucru important. Dacă vrem să depistăm precoce, va trebui să vedem, din toate punctele de vedere, cum simplificăm gesturile medicale, în așa fel încât orice caz depistat printr-un program național de screening să se transforme într-o realitate evidentă de diagnostic în stadiul 1 al cancerului respectiv”.

Medicul a evidențiat totodată provocările legate de aderența populației la programele de depistare: „Un screening, ca să aibă succes, trebuie să aibă o acoperire peste 90% în populație, că poți să ratezi exact în cei 10% cazurile pe care nu reușești să le ai prezente la momentul în care declanșezi investigația. Al doilea lucru: îi chem și nu vin. Își dau acordul și nu vin. Alea sunt cazuri ratate. Va scădea în mod indubitabil rata de câștig sau de depistare a cazului raportat la numărul de cazuri scrinate. Întotdeauna când faci un screening trebuie să ai un avantaj între costurile investigației sau programului și rata de depistare. Și aici, probabil că pe latura educativă va trebui să lucrăm serios”, a declarat pneumologul în cadrul unei conferințe dedicate cancerului pulmonar, organizată de Politici de Sănătate.

De asemenea, vorbind despre utilitatea evaluării funcției respiratorii la nivel populațional, președintele SRP a adăugat că: „Pornind de la datele anchetelor naționale privind astmul și BPOC, care evidențiază probleme comune în cazul pacienților cu boli respiratorii obstructive cronice — subdiagnosticarea, diagnosticul tardiv, monitorizarea insuficientă, persistența unor factori de risc precum fumatul și accesul redus la spirometrie — Societatea Română de Pneumologie a inițiat de-a lungul timpului campanii repetate de screening al simptomelor respiratorii și de evaluare a funcției pulmonare. Deși are în pneumologie o utilitate comparabilă cu cea a electrocardiogramei în cardiologie, spirometria rămâne încă insuficient cunoscută și utilizată în rândul populației cu risc de boală respiratorie cronică”.

Spirometrii gratuite în București: O oportunitate pentru evaluarea funcției respiratorii

Pentru a combate diagnosticul tardiv și subdiagnosticarea masivă a bolilor respiratorii, Societatea Română de Pneumologie organizează, în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026, o campanie de testări gratuite în cinci farmacii Ana Maria din Obor, Vitan, Drumul Taberei, Berceni și Popești-Leordeni (zilnic, între orele 16:00 și 19:00). Campania își propune evaluarea gratuită a 400-500 de adulți, cu sprijinul unei echipe de medici rezidenți pneumologi.

Spirometria este un test simplu și neinvaziv, echivalentul electrocardiogramei pentru plămâni, capabil să identifice obstrucțiile bronșice chiar înainte ca simptomele severe să apară.

Nevoia unor astfel de campanii a fost demonstrată de datele obținute anul trecut pe litoralul românesc, unde o evaluare pe 979 de adulți din Neptun, Olimp, Saturn, Jupiter și Mangalia a arătat că:

17,9% au prezentat obstrucție spirometrică.

15,7% (aproximativ 1 din 6 participanți) prezentau obstrucție fără să fi avut anterior un diagnostic de boală respiratorie.

Doar 14% dintre participanți mai efectuasere o spirometrie în ultimele 6 luni.

35,2% dintre persoanele testate erau fumători activi, iar dintre participanții la care s-a identificat obstrucție, 41% erau fumători.

Și anul acesta în 5 stațiuni de pe litoral, turiștii au schimbat șezlongul pe controale medicale gratuite și au avut posibilitatea să facă spirometrii gratuite la mare.

Prof. Dr. Elisabeta Bădilă: Prevenția riscului cardiopulmonar trebuie privită în ansamblu

Importanța evaluării sistemului respirator depășește granițele pneumologiei, având un impact direct asupra sănătății cardiovasculare.

„Inima și plămânii trebuie privite împreună și atunci când vorbim despre prevenție. Cele două organe funcționează ca un singur sistem și împart o mare parte dintre factorii de risc – de la fumat și poluare la sedentarism, obezitate sau diabet. De aceea, prevenția nu ar trebui să se oprească la granița unei specialități: evaluarea riscului cardiovascular trebuie să țină cont și de sănătatea plămânilor, după cum evaluarea pacientului cu boală pulmonară trebuie să includă și riscul cardiovascular. Trebuie să schimbăm perspectiva de la prevenția unei singure boli la prevenția riscului cardiopulmonar. Să cunoaștem și să controlăm factorii de risc, să recunoaștem din timp simptomele și să privim pacientul în ansamblul său înseamnă să oferim o mai bună protecție atât inimii, cât și plămânilor”, a subliniat prof. dr. Elisabeta Bădilă, viitor președinte al Societății Române de Cardiologie (SRC).

Detalii complete despre programul și locațiile farmaciilor unde se efectuează spirometrii gratuite pot fi găsite pe site-ul oficial al SRP: srp.ro.