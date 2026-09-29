Un angajat s-a trezit în cont cu 620.000 de dolari, virați de firma de transport pentru care făcea curățenie

Un fost angajat al MARTA, compania de transport public din zona metropolitană Atlanta, SUA, a primit 620.000 de dolari pentru ore suplimentare pe care nu le efectuase, după ceea ce oficialii descriu drept o „eroare administrativă”. Firma încearcă acum să recupereze banii și a deschis o acțiune civilă în instanță, potrivit CBS News.

620.000 de dolari virați din greșeală

Oficialii MARTA au confirmat pentru CBS News Atlanta că un angajat care lucra ca agent de curățenie într-o stație a primit în cont acești bani din cauza unei greșeli în sistemul de plată.

Potrivit reprezentanților companiei de tranport public, plata suplimentară de 620.000 de dolari a fost rezultatul unei „erori administrative”. MARTA nu a oferit însă detalii despre modul în care s-a produs greșeala și nici nu a făcut public numele fostului angajat. „Am colaborat cu angajatul în încercarea de a recupera aceste fonduri și am sperat să rezolvăm situația fără a recurge la acțiuni în instanță”, a transmis un purtător de cuvânt al MARTA într-un comunicat.

Potrivit reprezentantului companiei, fostul angajat nu a returnat însă banii.

Compania de transport a ajuns în instanță

După ce încercările de a primi banii de la angajat pe cale amiabilă nu au dat rezultat, firma de transport a depus o acțiune civilă pentru a încerca să recupereze cei 620.000 de dolari.

MARTA nu a precizat când a fost descoperită eroarea și nici în ce condiții au fost efectuate plățile. Oficialii au transmis doar că atât angajatul care a primit banii, cât și persoana implicată în producerea erorii nu mai lucrează în cadrul companiei.