Un angajat s-a trezit în cont cu 620.000 de dolari, virați de firma de transport pentru care făcea curățenie

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Un fost angajat al MARTA, compania de transport public din zona metropolitană Atlanta, SUA, a primit 620.000 de dolari pentru ore suplimentare pe care nu le efectuase, după ceea ce oficialii descriu drept o „eroare administrativă”. Firma încearcă acum să recupereze banii și a deschis o acțiune civilă în instanță, potrivit CBS News.
Oficialii MARTA au confirmat pentru CBS News Atlanta că un angajat care lucra ca agent de curățenie într-o stație a primit în cont acești bani din cauza unei greșeli în sistemul de plată.
Potrivit reprezentanților companiei de tranport public, plata suplimentară de 620.000 de dolari a fost rezultatul unei „erori administrative”. MARTA nu a oferit însă detalii despre modul în care s-a produs greșeala și nici nu a făcut public numele fostului angajat. „Am colaborat cu angajatul în încercarea de a recupera aceste fonduri și am sperat să rezolvăm situația fără a recurge la acțiuni în instanță”, a transmis un purtător de cuvânt al MARTA într-un comunicat.
Potrivit reprezentantului companiei, fostul angajat nu a returnat însă banii.
După ce încercările de a primi banii de la angajat pe cale amiabilă nu au dat rezultat, firma de transport a depus o acțiune civilă pentru a încerca să recupereze cei 620.000 de dolari.
MARTA nu a precizat când a fost descoperită eroarea și nici în ce condiții au fost efectuate plățile. Oficialii au transmis doar că atât angajatul care a primit banii, cât și persoana implicată în producerea erorii nu mai lucrează în cadrul companiei.
Pentru a evita repetarea unei astfel de situații, societatea de transport a anunțat că a început să își instruiască din nou angajații și să își consolideze procedurile interne.