Fotografiile realizate din spațiu de astronautul NASA Don Pettit dezvăluie o transformare spectaculoasă a orașelor lumii. În doar câteva decenii, lumina stradală galben-portocalie produsă de lămpile cu vapori de sodiu a fost înlocuită în numeroase zone de lumina albă a LED-urilor.

Don Pettit a petrecut aproape 600 de zile în spațiu, în patru misiuni pe Stația Spațială Internațională, timp în care a fotografiat în mod repetat marile orașe ale planetei, potrivit Daily Mail.

Acesta a postat pe rețeaua X o galerie cu imagini ale diferitelor orașe fotografiate noaptea, care oferă o comparație spectaculoasă între trecut și prezent.

Seul văzut din spațiu 2011 vs 2025 Sursa foto: X/ Don Pettit

„Am petrecut 23 de ani documentând tranziția globală din spațiu către LED-uri în iluminatul urban. În cele patru misiuni ale mele pe ISS, am fotografiat fiecare oraș important de pe Pământ, construind un set de date despre înlocuirea treptată a iluminatului cu vapori de sodiu cu LED-uri.”, a scris astronautul pe X.

Miami este unul dintre cele mai evidente exemple. În imaginile realizate în 2012, orașul este dominat de o strălucire galbenă. În fotografia din 2024, iluminatul alb este mult mai vizibil.

Orașul Miami văzut din spațiu 2012 vs 2024 Sursa foto: X/ Don Pettit

„Faimoasă pentru străzile sale luminoase, abia recent numeroasele culori ale orașului Miami au putut fi distinse de pe orbită, deoarece vasta strălucire galbenă a vaporilor de sodiu le copleșea pe toate celelalte.”, a scris astronautul.

Și Las Vegas arată diferit în imaginile realizate în 2012 și 2025.

Orașul Las Vegas văzut din spațiu 2012 vs 2025 Sursa foto: X/ Don Pettit

„Poate cel mai strălucitor oraș de pe Pământ, Vegas și-a continuat spectacolul cu noi surse LED, cum ar fi Vegas Sphere, văzută ca marea pată violetă din centru”, spune Don Pettit.

Transformări similare pot fi observate în Chicago, São Paulo, Mexico City și Seul.

Mexico City văzut din spațiu 2003 vs 2025 Sursa foto: X/ Don Pettit

Trecerea la LED-uri a fost determinată în principal de eficiența energetică, durata de viață mai mare și costurile mai reduse ale iluminatului.

Dar cercetările citate în material avertizează că schimbarea spectrului luminos poate avea și efecte asupra mediului.

Hong Kong văzut din spațiu 2003 vs 2025 Sursa foto: X/ Don Pettit

Pettit rezumă transformarea observată de pe orbită: „Adoptarea pe scară largă a schimbat semnificativ felul în care orașele noastre arată de pe orbită și, așa cum au subliniat mulți, și cum se simt acestea pentru cei de pe sol!”