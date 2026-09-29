România, cu o problemă majoră în rândul tinerilor: aproape 1 din 4 nu muncește și nu merge la școală

Aproape un sfert dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională, potrivit raportului „Education at a Glance 2026” publicat marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Ponderea acestora, de 23% în 2025, este semnificativ mai mare decât media OCDE de 14% pentru aceeași categorie de vârstă, subliniind o problemă majoră de politică publică, conform News.ro.

„Tinerii și tinerii adulți care nu sunt încadrați în muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională (categoria NEET) reprezintă o preocupare majoră, întrucât perioadele prelungite de inactivitate la o vârstă fragedă pot avea efecte negative de durată asupra parcursului socio-economic ulterior”, se arată în raportul OCDE.

Nivelul educației, în creștere la nivel global

Raportul OCDE subliniază că nivelul de educație a atins un maxim istoric în 2025, pe măsură ce tot mai multe persoane obțin calificări superioare. La nivelul țărilor OCDE, 43% dintre adulții cu vârste între 25 și 64 de ani aveau o diplomă universitară în 2025, față de 39% cu studii liceale sau post-liceale. În România, însă, doar 19% dintre adulți au studii universitare, considerabil mai puțin decât media internațională, în timp ce ponderea celor cu studii liceale sau post-liceale ajunge la 56%, peste media OCDE.

O altă tendință remarcată în raport este scăderea procentului de persoane a căror calificare maximă se limitează la învățământul liceal cu orientare profesională. În România, 59% dintre persoanele cu vârste între 55 și 64 de ani aveau o astfel de calificare în 2025, comparativ cu doar 45% dintre tinerii cu vârste între 25 și 34 de ani.

Șomajul scade, dar decalajele salariale rămân

Pe piața muncii, rata șomajului în rândul tinerilor români cu studii superioare a scăzut de la 6% în 2015 la 3% în 2025, conform raportului OCDE. În comparație, media OCDE a scăzut de la 7% în 2015 la 5% în 2025. Cu toate acestea, decalajele salariale între diferitele niveluri de educație continuă să existe. În România, lucrătorii cu studii liceale de tip teoretic câștigă cu 11% mai puțin decât media națională, cei cu studii vocaționale primesc cu 8% mai puțin, iar cei fără o calificare liceală câștigă cu 18% mai puțin.

„În aproape toate țările OCDE, lucrătorii fără o calificare superioară au câștiguri sub media națională. Deși diferența este redusă, lucrătorii din România cu studii liceale de tip vocațional înregistrează un decalaj salarial mai mic față de media națională decât cei cu studii liceale de tip teoretic, un tipar care diferă de media OCDE”, se precizează în raport.

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