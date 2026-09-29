Aeronava „Ivan Patzaichin” își va face intrarea oficială în flota TAROM sâmbătă, 3 octombrie, cu un zbor de linie inaugural pe ruta București - Chișinău. La bordul avionului dedicat legendarului campion se vor afla membrii familiei Patzaichin.

Aeronavele „Mircea Lucescu” și Ivan Patzaichin”

Compania aeriană națională TAROM a adus, pe 26 septembrie, în România o nouă aeronavă Boeing, care a fost botezată „Ivan Patzaichin”, după legendarul canoist român. Această inițiativă face parte din proiectul TAROM de a asocia aeronavele sale cu mari personalități românești care au obținut performanțe remarcabile, în special în sport.

Noua aeronavă Boeing 737-8 a fost adusă în România de la fabrica companiei din Seattle, SUA. Este a doua aeronavă nouă pe care o primește TAROM, parte dintr-o comandă de patru avioane noi de la producătorul american Boeing.

TAROM a primit oficial primul Boeing 737 MAX 8, botezat „Mircea Lucescu”, la începutul lunii, iar, pe 12 septembrie, avionul a făcut zborul inaugural.

Ivan Patzaichin intră în flota TAROM pe 3 octombrie

Aeronava „Ivan Patzaichin” intră oficial în flota TAROM sâmbătă, 3 octombrie, iar primul zbor de linie al aeronavei va fi între București și Chișinău. Compania precizează că la acest prim zbor va fi prezentă și întreaga familie Patzaichin.

Fiica sa, Ivona Patzaichin, a evidențiat afinitatea tatălui său pentru avioane și pentru compania TAROM.

„Când era mic, tatăl meu era pasionat de puținele avioane care brăzdau cerul. Își dorea mult să devină pilot. Mai târziu, la toate plecările pentru competiții sportive, zbura doar cu TAROM. Era unul dintre entuziaștii care intrau în cabina piloților. Acum Ivan este din nou sus, pe cer, iar aeronava cu numele său completează visul copilului născut în Deltă, într-un mod extrem de special”, a declarat, recent, aceasta.

Semnificația botezului aviatic cu tunuri de apă

În cadrul evenimentului de sâmbătă, 3 octombrie, va avea loc la Aeroportul Internațional Chișinău și un botez aviatic cu tunuri de apă.

Botezul aviatic cu tunuri de apă, cunoscut internațional ca „water salute” este o tradiție aeronautică solemnă prin care o aeronavă este întâmpinată pe pistă de două autospeciale de pompieri care pulverizează jeturi masive de apă, formând un arc triumfal pe sub care avionul rulează încet.

Acest ceremonial simbolic este echivalentul aviației pentru „covorul roșu”, iar prin acesta sunt marcate momente precum: intrarea unei aeronave noi în flotă (cum este cazul de față - n.r.), zboruri inaugurale, retragerea unui căpitan sau a unui avion etc.

Tradiția a fost preluată din domeniul maritim, unde navele de pompieri foloseau remorcherele cu tunuri de apă pentru a saluta vapoarele mari care intrau pentru prima dată într-un port sau părăseau docurile. În aviație, gestul reprezintă un semn profund de respect, noroc și celebrare profesională.

Ivan Patzaichin - cvadruplu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară

Ivan Patzaichin s-a născut pe 26 noiembrie 1949 în satul Mila 23 din județul Tulcea. A devenit o legendă a sportului românesc, participând la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice de vară și câștigând patru medalii de aur și trei de argint la canoe.

Un moment memorabil din cariera sa a avut loc la Jocurile Olimpice din 1972, de la München. În timpul unei curse de calificare, pagaia sa s-a rupt, dar Patzaichin a continuat cu pagaia avariată, calificându-se și câștigând ulterior aurul olimpic.