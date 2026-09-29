O afișare publicitară dintr-un aeroport a devenit subiect de dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare, provocând o combinație neobișnuită de hohote de râs și momente de panică profundă în rândul pasagerilor.

Panoul, instalat de instituția financiară Notre Dame Federal Credit Union (FCU) chiar deasupra culoarului prin care călătorii merg spre porțile de îmbarcare, conține un mesaj scurt, dar extrem de provocator: „Ai lăsat cuptorul pornit? Scuze, vacanță plăcută!”.

O reclamă amplasată într-un aeroport a stârnit reacții aprinse în rândul pasagerilor. Sursă foto: Reddit

Deși intenția creatorilor a fost de a aduce un zâmbet pe chipul celor care pleacă în concediu, efectul asupra multor pasageri a fost exact opusul. Mesajul a activat instantaneu una dintre cele mai comune și supărătoare spaime ale oricărei persoane care își părăsește locuința pentru o perioadă mai lungă: incertitudinea dacă a oprit toate electrocasnicele înainte de a încuia ușa.

Subiectul a căpătat o amploare uriașă după ce o fotografie cu afișul din terminal a fost distribuită pe platforma Reddit. Mii de utilizatori au mărturisit că un astfel de mesaj le-ar fi stricat complet prima zi de vacanță.

Unii utilizatori au văzut partea amuzantă a situației, în timp ce alții au recunoscut că acel afiș ar fi fost suficient pentru a le strica începutul vacanței. Un utilizator a spus: „Ca persoană care suferă de tulburare obsesiv-compulsivă, asta mi-ar strica ziua complet”. Un altul a adăugat: „E diabolic.”

În cadrul conversațiilor generate în mediul online, mai mulți turiști au împărtășit tehnicile neobișnuite la care apelează înainte de plecare pentru a evita astfel de stări de nesiguranță. Unul dintre utilizatori a povestit că obișnuiește să fotografieze fiecare aparat electrocasnic și ușă din casă înainte de a pleca spre aeroport, pentru a avea o dovadă vizuală atunci când este cuprins de îndoieli.

Un alt călător a rememorat o întâmplare reală din trecut, când a lăsat din greșeală fierul de călcat pornit pe covor timp de două săptămâni, cât a fost plecat dintr-o călătorie internațională, scăpând ca prin minune fără ca locuința să îi ia foc.

Dincolo de controversele legate de starea de anxietate generată în rândul pasagerilor mai sensibili, mulți utilizatori au lăudat ingeniozitatea celor care au creat campania.