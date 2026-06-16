Mihai Găinușă, confesiuni în fața lui Denise Rifai despre Șerban Huidu: „Am fost mai mult decât corect”

Mihai Găinușă a abordat unul dintre cele mai discutate subiecte din cariera sa în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai. Fostul realizator TV a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Șerban Huidu, alături de care a format, timp de ani buni, unul dintre cele mai cunoscute duo-uri din televiziunea românească.

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Mihai Găinușă și Șerban Huidu au colaborat ani la rând în proiecte care s-au bucurat de succes și au atras un public numeros. Cei doi au fost nu doar colegi, ci și prieteni apropiați. În 2014, însă, relația profesională și personală dintre ei s-a încheiat. De atunci, fiecare și-a continuat cariera separat, iar motivele rupturii au rămas, în mare parte, departe de ochii publicului.

„Am fost mai mult decât corect”

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, Mihai Găinușă a fost întrebat dacă consideră că a fost corect față de fostul său coleg.

Răspunsul a fost unul ferm: „Eu cred că am fost corect față de Șerban Huidu. Ba chiar mai mult decât corect.”

Prin această declarație, fostul realizator TV a transmis că nu are reproșuri de făcut în ceea ce privește comportamentul său din perioada în care cei doi colaborau.

Ce spune despre relația lor din prezent

Discuția a continuat cu o întrebare legată de respectul dintre cei doi și de felul în care s-a schimbat relația lor după despărțirea profesională.

Mihai Găinușă a explicat că nu consideră că a fost tratat cu lipsă de respect, însă recunoaște că pierderea prieteniei a fost aspectul care a cântărit cel mai mult. „Nu cred că m-a lipsit de respect, dar poate m-a lipsit de prietenia pe care o consideram firească între noi, dar asta a fost în trecut.”

Declarația sugerează că ruptura dintre cei doi a afectat mai ales legătura personală construită de-a lungul anilor.

Momentul care a schimbat totul

Spre finalul interviului, Mihai Găinușă a fost întrebat dacă își amintește momentul exact în care relația de prietenie cu Șerban Huidu s-a deteriorat. Fostul prezentator a lăsat să se înțeleagă că atât el, cât și fostul său coleg cunosc foarte bine acel episod.

„Noi doi știm mai bine, chiar dacă nu vrem să recunoaștem. Eu știu exact momentul în care s-a rupt și bănuiesc că îl știe și el.”

Deși nu a oferit detalii suplimentare despre acel moment, declarația lasă deschisă discuția despre una dintre cele mai cunoscute rupturi de prietenie din televiziunea românească.

Au trecut peste zece ani de când Mihai Găinușă și Șerban Huidu au încetat să mai colaboreze. Chiar dacă drumurile lor profesionale s-au separat, interesul publicului pentru relația dintre cei doi a rămas ridicat.

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