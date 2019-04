Mihai Mărgineanu și-a scos soția la teatru. ”Am venit să îl văd pe Giani”

El iese destul de rar în evidență la evenimente, cu atât mai puțin alături de frumoasa sa soție, de asemenea o prezență foarte discretă. Cei doi au apărut însă zilele trecute la premiera spectacolului „Class”, regizat de Felix Alexa la Teatrul Național din București.

„Am venit să îl văd pe Giani (actorul Gavril Pătru – n.r.), care m-a invitat, spunându-mi că este un spectacol foarte bun, care nu trebuie ratat. Am profitat că am avut o pauză de filmare, din cauza unor întâmplări neprevăzute, așa că am venit la TNB”, a declarat actorul-cântăreț, care mărturisește că își vede prietenii artiști cât poate de des, în ciuda programului încărcat.

După o mică pauză concertistică, Mărgineanu va relua seria de spectacole în București și în țară, luna mai anunțându-se una încărcată, cu peste zece concerte antamate. „Februarie și martie au fost luni foarte pline, acum, în aprilie, e un pic mai lejer, dar din mai o iau de la capăt”, a mai adăugat artistul pasionat de avioane.

De altfel, a doua zi după premiera de la TNB el a și dat o fugă pe aerodromul de la Tuzla, acolo unde își încearcă des măiestria de pilot cu brevet pentru avioane ușoare.

