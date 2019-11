De Livia Lixandru,

Mihai Mitoșeru a venit în platoul emisiunii Teo Show și a vorbit cu lacrimi în ochi despre femeia pe care a iubit-o și încă o iubește.

„Eram foarte coleric, mă enervam, dar aveam și motive pentru că ea era foarte rece. Într-o noapte ne-am certat foarte tare, a plecat la mama ei și a zis să ne despărțim.

Mie imi e mai greu că am rămas singur într-o casă mare și e greu să fii singur. Ea s-a bucurat ca un copil că nu mai spală vasele și nu mai face de mâncare, deși niciodată nu am pus-o să facă asta!

Ea are impresia că dacă ne-am despărțit e mai liniștită. E greu să fii singur. Au trecut patru luni de zile și am acceptat situația. Am sunat-o și am întrebat-o ce facem.

Mi-a zis că este liniștită așa și că să lăsăm lucrurile așa. Am încercat. Eu am înțeles unde am greșit. Eu țipam, înjuram. Nu trebuia să fac atât de urât. Am greșit enorm. Chiar dacă nu o să mai fim împreună, am înțeles unde am greșit.

Încă ne iubim, dar suntem orgolioși. În momentul acesta, nu mai putem să fim împreună. Multe cupluri trăiesc din obișnuință. Nu ne-am plictisit împreună.

Și meseria ei a cam distrus relația asta. Eu veneam obosit și când aveam timp liber, voiam să îl petrec cu ea. Făceam tot posibilul să fim împreună. Nu putem să ne împăcăm și să trăim ca în ultimul an. Ne era mai bine în perioada când nu eram căsătoriți. Eram fericit că o făceam pe ea fericită!” a spus Mihai Mitoșeru, cu lacrimi în ochi, la Kanal D, potrivit Viva!.