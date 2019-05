Mihai Sturzu, amănunte despre destrămarea trupei Hi-Q. „Un fel de căsnicie dubioasă”

Alături de Dana Nălbaru și de Florin Grozea, Mihai Sturzu a făcut parte din celebra trupă HI-Q. Cei trei au decis să se despartă în plină glorie. Despre destrămarea formației a făcut Mihai Sturzu declarații în cadrul unui interviu pentru life.ro.

„A venit cumva de la sine. Dana și Florin au avut copiii și le era din ce în ce mai greu să vină la concerte. Eu intrasem în politică și devenise nefiresc.

Aș zice că muzica și concertele ne rămăseseră mici. La 40 de ani să mai țopăi pare nenatural. Deși „Gașca mea” este o piesă pe care o ascult încă dimineața, în mașină, când mă duc la zbor. Mi se face dor de ei și le trimit mesaje. La 4.00 dimineața, îți dai seama.

În ziua în care trupa a împlinit 18 ani, ne-am luat de mână, ne-am dus la emisiunea lui Teo Trandafir, care ne lansase, am făcut anunțul și am mulțumit oamenilor. Și am pus punct”, a declarat Mihai Sturzu.

Artistul a explicat și de despărțirea dintre el și foștii săi colegi de trupă nu a fost una cu scandal:

„Pentru că suntem toți niște oameni normali și niciunul dintre noi nu a ajuns vreo clipă să creadă că a fost vreun Mozart. Și ne era chiar drag să ne vedem, să mergem la concerte. Pe de altă parte, ne-am și certat din cele mai stupide motive care există pe Pământ: de ce mergi așa de tare cu mașina, de ce e cald în mașină când mie mi-e frig, noi nu ne oprim niciodată, facem p… doar când vreți voi, de ce eu nu am baterii la microfon. Înțelegi acum? Îți garantez, sunt motive serioase de ceartă.

Ajunsesem să petrecem mai mult timp împreună decât cu oricine altcineva sau singuri. De joi până duminică nedespărțiți: mergeam cu aceeași mașină, dormeam la același hotel, mâncam la aceeași masă. Un fel de căsnicie dubioasă într-un grup destul de mare de oameni, cu care ajungi să legi relații mai mult decât cu familie. Recunosc, eu am avut relații mult mai strânse cu Florin, colegul meu, decât cu părinții mei”.

După destrămarea trupei Hi-Q, Mihai Sturzu s-a apucat de politică, devenind membru PSD, partid cu care a prins și un mandat de deputat în Parlamentul României. A devenit pilot de avion ultraușor în urmă cu șase ani, iar anul trecut a luat examenele pentru a deveni pilot de linie. Mihai a intrat repede în pâine, fiind angajat din toamna lui 2017 la o companie low-cost străină ce operează în România.

