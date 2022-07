Cântărețul a mărturisit că a fost contact de cele două posturi de televiziune, Antena 1 și PRO TV, pentru a participa la „Asia Express” și „Survivor România”. Mihai Trăistariu a refuzat ambele proiecte și a explicat că după ce a participat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” și-a dat seama că nu este făcut pentru astfel de experiențe.

„Eu am mai refuzat formate asemănătoare pentru că mi-am dat seama că nu prea sunt făcut pentru efort fizic. Am fugit de ele, am ales alte formate cu cântat, dar cu probe mi se pare greu. La amândouă m-au sunat (n.r. Survivor și Asia Express) și am zis că nu mai vreau. Indiferent de sumă, mi se pare greu și am zis că nu”, a declarat Trăistariu pentru ego.ro.

Mihai Trăistariu, despre experiența de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

În urmă cu 7 ani, artistul a participat la show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, iar după experiența respectivă, el nu și-a mai dorit să aibă parte de astfel de experiențe. Mihai Trăistariu a povestit că nu avea hrană și că probele erau extrem de grele.

„Concurenții care sunt aleși sigur au mai fost la formate asemănătoare. Ce să le zic, să fie dornici de aventură, să fie pregătiți pentru ce este mai greu. Cam atât. Probele în sine sunt grele, eu m-am cerut singur acasă după 10 zile, nu mai puteam. Nu aveam mâncare, asta este cea mai groaznică parte. Am luptat ca să câștigăm mâncare, aveam o lingură de orez pe zi și o lingură de fasole. Trebuia să supraviețuim. Dacă câștigam probele zilnice, mai primeam o prună, un cățel de usturoi, dar ceva simbolic. Ne țineau înfometați ca să ne doară capul, să ne supărăm, să ne certăm”, a povestit cântărețul.

Recomandări Ce-i atrage pe rechini aproape de plajele cu turiști. Biolog marin: „Pot simți prezența câtorva picături de sânge la 5 kilometri distanță”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mihai Trăistariu și-a amintit de momentele petrecute în junglă alături de alte vedete. Mihai Moroșanu a fost cel care a câștigat primul sezon „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

„Acesta este formatul internațional, te cerți de la nimicuri. Toate show-urile TV sunt bazate pe ceartă. Chiar dacă show-ul în sine se bazează cumva pe probe, audiența o aduc scandalurile care se iscă între colegi de la nimicuri, până la urmă. Conviețuind în aceeași casă, oameni gândesc diferit și atunci se ceartă. Eu sunt calm de fel și atunci când începea să răgnească cineva, mă retrăgeam într-un colț. S-au certat de la mâncare, de la produse, de la care trebuia să stea de pază noaptea, dormeam în aer liber, puteau să vină animale sălbatice. Cam astea erau motivele”, a mai spus Trăistariu pentru sursa mai sus menționată.

GSP.RO Rareș Bogdan a dat-o de gol LIVE pe Denis Rifai: „Da, știu că asta sunteți”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Anunț sumbru despre războiul Rusia - Ucraina! HALUCINANT, totul s-a SPULBERAT!

Observatornews.ro Mărturisirile tatălui Roxanei, românca ucisă de rechin, în Egipt: "Era a treia oară acolo, îi plăcea să înoate. Soarta fiecaruia e undeva sus"

HOROSCOP Horoscop 4 iulie 2022. Leii ar putea observa o diminuare a entuziasmului legat de planurile lor

Știrileprotv.ro Românca ucisă în Egipt nu a avut nicio șansă în fața rechinului Mako. Informații șocante despre bestia din Marea Roșie

Orangesport.ro ŞOC | Scene incredibile într-un club de noapte. Bătută şi violată de o vedetă aflată în stare de ebrietate

PUBLICITATE Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea