„Am fost recent să văd un teren în Tuzla. Tuzla e la malul mării şi e un sat prăpădit, uitat de lume, unde nimeni nu se ocupă cu nimic. Chiar mă gândeam ce fraieri sunt ăştia de acolo. Să ai în buza mării terenuri goale şi să nu le ia nimeni să facă nimic.

M-am dus să văd nişte hectare pe acolo şi mi-a venit ideea să îmi fac un hotel la malul mării. Încet încet, o să mai strâng un bănuţ şi o să mă ocup serios. Pentru că îmi place ideea asta de turism, chiar dacă mai sunt şi probleme.

Eu am acum şase apartamente de închiriat şi e destul de greu pentru că eu mă ocup de tot. Nu am recepţie, trebuie să mă duc cu pos-ul în mână să iau banii, e complicat. Le duc oamenilor factura la uşa. Nu îmi place aşa.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Vreau să am o recepţie cu oameni, cu manager, cu director, cu recepţionere, cameriste, fix ca la hotel. Şi atunci asta intenţionez. Încetul cu încetul să îmi fac un hotel tot în zona Constanţa, tot la malul mării undeva. O să caut un teren potrivit”, a spus Mihai Trăistariu pentru Fanatik.

Recomandări Nu-mi las copilul să mi-l cântărească UE!

„Mie îmi place să fac turism şi am observat că mă şi pricep la asta. Am învăţat pe parcurs, ies şi bani şi am de gând să investesc în asta. În altceva nu am în ce să mai investesc pentru că am tot ce îmi trebuie la ora actuală. Aşa că pot investi în ceea ce văd că mie îmi iese. Altora de exemplu, nu le iese. Foarte mulţi se plâng că nu au turişti.

Chiar recent se plângea cineva la mine că e cam gol, că dă drumul de la 15 iulie până la 15 august, doar o lună că nu are rezervări. Nu ştiu să îşi managerizeze afacerea. Eu promovez apartamentele încă din ianuarie. Mi-am învăţat lecţia.

Dacă tu te promovezi din mai, nu mai dai nicio cazare pentru că lumea îşi rezervă din timp. Eu, în ianuarie, februarie, martie, distrui zilnic, postez anunţurile cu cazările până când se rezervă toate. Şi atunci, când vine luna iunie, eu am deja toată vara rezervată”, a mai spus artistul pentru sursa citată.

Playtech.ro Ce notă a luat la BAC copilul minune din Vaslui, după ce a obţinut 10 la Evaluarea Națională! Cazul a devenit viral

Viva.ro Coșmarul continuă pentru Dana Roba! Ce i-a făcut soacra ei, când a mers să își ia acasă fetițele: 'La pușcărie...'

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Hotelul care îi lasă fără cuvinte pe toți turiștii care îi trec pragul. Prețul pentru o noapte de cazare e pe măsură

Știrileprotv.ro Prigojin, mesaj ferm transmis din exil. Ce promite liderul Wagner după rebeliunea eșuată din Rusia

Observatornews.ro Surpriză pentru o elevă care şi-a văzut nota de la BAC 2023. "Trebuia să îmi dea 10!"

Orangesport.ro VIDEO | Transfer rezolvat de FCSB! "Se întâmplă, ne părăseşte". Lacrimi la plecarea fotbalistului acontat de Gigi Becali. Vine pentru a fi titular

Unica.ro Cum înveți copilul să facă la oliță în trei zile. Metoda unei mămici: 'Am fost foarte șocată de cât de repede a făcut-o!'