Mincu și iubita lui s-au căsătorit civil. Prima imagine în calitate de soț și soție. „Pentru o clipă, totul s-a oprit”

Mincu, fostul soț al Mariei Popovici, și femeia care l-a cucerit au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă. La doi ani de la divorț, comediantul a făcut pasul cel mare, alături de partenera lui. Acesta a postat o imagine pe contul de socializare și a transmis un mesaj scurt.

Mincu și iubita lui s-au căsătorit și au devenit oficial soț și soție. Fostul soț al Mariei Popovici a publicat prima imagine de la cununie, la doi ani de la divorțul de actriță.

„Și pentru o clipă, totul s-a oprit”, a scris Mincu pe contul de socializare. Mesajele din partea fanilor nu au întârziat să apară, iar actorul a primit felicitări din partea celor care îl cunosc. „Felicitări”, „Casă de piatră” . „Să fie într-un ceas bun”, „Ce surpriză” sunt câteva dintre comentariile de pe Instagram.

Mincu și Maria Popovici au decis să divorțeze după 14 ani de relație, însă până acum, comediantul nu a făcut declarații despre motivele care au dus la separarea de cea care i-a fost și colegă de scenă. În cadrul unui interviu, el a scos la iveală detalii mai puțin știute din mariajul cu fosta soție.

Întrebat dacă separarea a venit brusc, actorul a răspuns sincer: „Nu, nu. Cel puțin din respect și, dacă ești un om OK, nu o închei brusc.

Ce s-a vorbit foarte mult și era de interes pentru toată lumea era cine pe cine a lăsat. Oamenii probabil voiau să găsească un vinovat. Mi se pare greșit. Nu este unul vinovat. Într-o relație sunt doi. Dacă nu mai merge, nu este vina unui singur om. Eu am fost cel care a decis și a plecat.