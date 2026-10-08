21 de fermieri din Transilvania s-au asociat pentru a construi o fabrică de ulei de 45 de milioane de euro în județul Cluj. Unitatea, ridicată la Mihai Viteazu, lângă Turda, va putea procesa 600 de tone de semințe pe zi și va avea propriile instalații de producere a energiei. Lucrările sunt deja în desfășurare, iar investiția este finanțată din fonduri europene, contribuțiile fermierilor și un credit acordat de CEC Bank, potrivit News.ro.

21 de fermieri și-au unit forțele pentru o fabrică de 45 de milioane de euro

Fabrica este construită de Cooperativa Agricolă Podișul Transilvaniei, formată din 21 de fermieri din județele Cluj, Alba și Mureș. Agricultorii vor să își valorifice mai bine recoltele, astfel încât semințele cultivate pe terenurile lor să fie transformate în ulei și alte produse, în loc să fie vândute doar ca materie primă. Noua fabrică va ocupa 8,5 hectare și va avea șase silozuri pentru depozitarea semințelor, rezervoare, spații de producție și un depozit pentru șroturi, folosite în hrana animalelor.

Capacitatea de procesare va fi de 600 de tone pe zi, adică aproximativ 25 de tone pe oră, dacă instalațiile funcționează continuu la capacitate maximă. Fabrica va procesa în principal semințe de floarea-soarelui, dar și soia, rapiță și in, iar lucrările sunt realizate de KÉSZ România, parte a grupului maghiar KÉSZ.

De unde vin cele 45 de milioane de euro

Investiția este susținută printr-o combinație de fonduri europene, contribuții proprii și finanțare bancară. Emil Turdean, președintele cooperativei și unul dintre cei mai cunoscuți agricultori din România, a explicat pentru Radio România Târgu Mureș că proiectul beneficiază de 10 milioane de euro din fonduri europene, aproximativ 9 milioane de euro din contribuțiile fermierilor și 17 milioane de euro din finanțare bancară.

Ulterior, agricultorii vor să investească încă aproximativ 10 milioane de euro într-o instalație de rafinare a uleiului. Cei 21 de fermieri lucrează împreună peste 33.000 de hectare de teren în județele Cluj, Alba, Mureș și Sibiu, iar prin această investiție, vor putea controla mai multe etape ale producției, de la cultivarea semințelor până la procesarea lor.

Fabrica va produce energie inclusiv din cojile semințelor

Un detaliu interesant al proiectului este că fabrica va folosi și resturile rezultate din procesarea florii-soarelui pentru a produce energie termică. Cojile semințelor vor fi arse într-un cazan special, iar aburul obținut va fi utilizat în procesul de producție și la uscarea semințelor.

În plus, fabrica va avea o instalație de energie solară de aproximativ 1,65 MW, prevăzută cu sisteme de stocare. Aceste soluții ar urma să reducă o parte din cheltuielile cu energia.

Când va începe producția la fabrica din Cluj

CEC Bank a anunțat pe 7 octombrie 2026 că fabrica ar urma să devină operațională la sfârșitul anului 2027. Emil Turdean a oferit însă un termen mai prudent. Într-un interviu acordat Radio România Târgu Mureș, fermierul a explicat că lucrările au început cu aproximativ șase luni întârziere.

„Eu zic că nu mai repede de aprilie 2028”, a declarat acesta.