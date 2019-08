Binecunoscuta artistă a fost deranjată de comentariile unor persoane care o critică. Aceasta a ținut să lămurească diverse aspecte legate de viața și cariera ei.

„Am plecat de la Botoșani, unde am cântat la o frumoasă nuntă, dimineața la oră 10. Atenție noapte pierdută. Culcat la oră 3 dimineața și trezit la ora 9. (am dormit 6 ore) Am ajuns acasă în Ct la 17:30 într-o oră ne-am pregătit și am plecat să cântăm: Costinești, Eforie Nord, Mamaia, iar la final de seară am filmat pt emisiunea de la Kanal D ,,Se strigă darul”! Mulțumim Doamne pentru puterea care ne-ai dat-o, să realizăm cu bine și ceea ce trebuia să facem astăzi!!!



De ce am ,,etalat” acest progam al meu de astăzi?? (Deși este de 2 luni și ceva aproape la fel). Pentru cei care spun că Minodora este plină de bani sau multe alte comentarii de prost gust vis a vis de acest subiect! Au fost niște comentarii care m-au deranjat, în postarea mea referitor la doamna bolnavă, care are un copil și și-l îl crește singură!! Eu nu accept comentarii care nu sunt ok, nu sunt corecte!!! NU vreau și NUU am de ce să le accept!!!



Pentru cei care nu văd decât banii Minodorei (ai mei) sau ai vreunui alt artist:

Aloooooo acești bani înseamnă:

-muuultă muncă

-sacrificiu

-riscuri (pe drum)

-copil lăsat singur

-răbdare cu oamenii

-sănătate… mai enumăr???

-boxe în cap (volume)

-nopți pierdute… mai spun??

Nuu, mă opresc!!!

Atentiee NUU mă vait, pentru că asta mi-am dorit să fac și o fac cu plăcere, dăruire și pasiune, dar nici NU dau voie nimănui să vorbească aiurea vis vis de mine!!”, a scris Minodora pe contul său de socializare.

Artista a continuat:

„Eu nu deranjez pe nimeni!! Nu mai judecăți artiștii aiurea și nu mai vedeți doar că fac bani!! Este o muncă și ce facem noi, așa cum muncește oricare dintre voi! Puneți mână și munciți, dacă vreți să aveți ,,banii” Minodorei pe care văd că îi cuantificați!! Nu există să muncești și să nu ai!! Încă ceva!!!

Eu sunt un artist care cântă orice gen muzical: muzică ușoară, populară, manele, în funcție de ce doresc gazdele petrecerii. Dacă cineva la programul de hore, sau la programul de manele , scoate bani din buzunar pentru a dediaă cuiva o melodie, aceea persoană scoate banii din buzunar, VOIT!! Ați priceput?? Repet: VOIT!! Nu batem pe nimeni, noi cei care cântăm acest gen, nuu forțăm pe nimeni nu băgam noi mâaă în buzunarul oamenilor, să ne dea bani!! Oamenii fac acest gest din plăcere, pentru că se simt bine, pentru că îi sensibilizează melodia, pentru că așa e la noi la români de când lumea etc.!! Sper că e destul de clar!! Punct! V-am pupat!!! Acum am ajuns acasă și am scris aceste rânduri… ora 3:05. Merg să dorm că sunt ruptă!!?”.

Minodora este o cunoscută artistă din showbiz-ul românesc. În vârstă de 41 de ani, artista s-a făcut remarcată grație proiectului Minodora la Maxxim, unde a cântat alături de Paul Rusen și Virgil Vasile. Ulterior, Minodora a renunțat la muzica pop în favoarea muzicii de petrecere și a manelelor. În plan personal, Minodora și Liviu s-au căsătorit în noiembrie 2009 și au împreună un băiețel, Marco. Nașii celor doi sunt cântărețul de manele Adi Minune și soția acestuia, Cati.

Citeşte şi:

Cum arată Minodora fără machiaj. „O să aud: e mai frumoasă la televizor”

Cum arată sora Minodorei. „E totul pentru mine” | FOTO

Soțul Minodorei, declarație neașteptată: „Are hățurile și biciul” | FOTO

GSP.RO Florinel Coman, agresat la un butic de cartier: “Bă, nenorocitule!”. Reacția uluitoare a fotbalistului