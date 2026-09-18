Mircea Bravo se pregătește să revină în cinematografe cu „Băiat de milioane”, cea de-a cincea comedie produsă de Bravo Films. Trailerul filmului a fost lansat, iar biletele au fost puse în vânzare joi, 17 septembrie, cu aproape o lună înainte ca producția să ajungă pe marile ecrane din România. Filmul va putea fi văzut în cinematografe începând cu 12 octombrie 2026, iar înainte și în perioada lansării, actorii și echipa vor porni într-o caravană prin 11 orașe din țară, potrivit PRO TV.

Mircea Bravo joacă rolul unui bărbat care câștigă marele premiu la loterie

Povestea îl are în centru pe Andi, care câștigă marele premiu la loterie și se trezește brusc cu o viață complet diferită. Problema este că personajul nu are niciun plan pentru banii câștigați, nu are experiență și nici prieteni care să știe mai bine ce ar trebui făcut. De aici pornesc o serie de decizii care par inspirate pe moment, dar ale căror consecințe se văd foarte repede. Mircea Bravo spune că pentru această producție el și Cristi au ales să se întoarcă la felul în care lucrau la începutul proiectelor lor online, când își construiau ideile împreună și nu erau preocupați de obiective legate de numărul spectatorilor.

„Am ajuns la al cincilea film împreună, și fiecare a pornit din aceeași prietenie”, spune Mircea Bravo.

Scenariul pentru „Băiat de milioane” a fost scris doar de Mircea Bravo și Cristi, iar cei doi au mizat din nou pe modul de lucru pe care îl foloseau înainte ca proiectele lor să ajungă pe marile ecrane.

Caravana „Băiat de milioane” ajunge în 11 orașe din România

Odată cu lansarea filmului, Bravo Films continuă tradiția întâlnirilor directe cu publicul. Actorii și membrii echipei vor participa la proiecții speciale organizate în 11 orașe din România: Cluj-Napoca, Târgu Mureș, București, Brașov, Sibiu, Arad, Timișoara, Oradea, Bistrița, Baia Mare și Satu Mare.

Mircea Bravo la filmările pentru filmul „Băiat de milioane”

Publicul va avea astfel ocazia să vadă filmul în cadrul unor proiecții la care vor participa și oamenii din spatele producției.

„Băiat de milioane” este al cincilea lungmetraj produs de Bravo Films. Casa de producție se află și în spatele filmelor „Mirciulică”, „Nuntă pe Bani”, „Moartea în Vacanță” și „Vecina”. Împreună, cele patru producții au atras în cinematografe aproape 1,5 milioane de spectatori, potrivit PRO TV. Noua comedie vine astfel după o serie de filme românești care au avut audiențe importante în sălile de cinema.