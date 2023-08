„Salutare, prieteni! O vreme foarte bună pentru filmare, aici, în Paris. Am ales o terasă mai retrasă pentru că am de făcut un anunț important. M-am întors în televiziune, am semnat cu Metropola TV. Emisiunea pe care o prezint se numește „Noi, românii” și deja am filmat câteva episoade în Germania, Olanda, Belgia, Franța.

Premiera emisiunii va avea loc la mijlocul luni septembrie. Ce a fost mult a trecut, mai este foarte puțin. De mâine, pe canalele mele de social media, dar și pe canalele de social media ale televiziunii Metropola TV am să vă dau amănunte despre această emisiune”, a declarat Mircea Radu.

Cine este Mircea Radu

Mircea Radu s-a născut pe 15 noiembrie 1968 în Bucureşti şi este absolvent al Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor din Bucureşti.

Pasionat fiind de radio și televiziune, Mircea Radu s-a angajat, în 1990, ca reporter şi prezentator, şi a continuat studiile în jurnalism. În 1996, a absolvit Missouri School of Journalism din SUA, iar în 1998 BBC School of Journalism.

A debutat în televiziune ca prezentator de știri, însă succesul absolut l-a obținut prezentând formatul „Din dragoste”, show TV urmărit de milioane de români din țară, dar și din străinătate. În 2016 a publicat volumul de proze scurte, „Poveşti cu gust”.

În anul 2013, Mircea Radu s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Raluca. Povestea lor de dragoste este una discretă, iar soția fostului prezentator de la TVR preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Chiar dacă a renunțat la televiziune, Mircea Radu este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde obișnuiește să posteze destul de des și să își țină fanii la curent cu ceea ce face.

Recent, vedeta a postat o fotografie cu soția sa, Raluca, iar fanii s-au bucurat enorm să o vadă pe femeia cu care acesta are doi copii. „Doamna și Vagabondul”, a scris Mircea la descrierea pozei.



