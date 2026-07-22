Performanța a fost celebrată în cadrul unui moment aniversar organizat de reprezentanții aeroportului și ai autorităților locale. Creșterea constantă se datorează în principal extinderii rețelei de zboruri și cererii ridicate din partea călătorilor din întreaga regiune a Transilvaniei.

Tinta ambițioasă a conducerii: 10 milioane de pasageri până în anul 2045

Directorul general al Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, David Ciceo, a subliniat că această bornă reprezintă doar o etapă într-un plan de dezvoltare pe termen lung. Conducerea instituției, în parteneriat cu autoritățile județene, își propune extinderea masivă a infrastructurii pentru a susține volumul tot mai mare de călători preconizat pentru următoarele decenii.

„Estimăm că în 2045 vom avea 10 milioane de pasageri. La fel cum, împreună cu Consiliul Judeţean Cluj, în perioada 2006-2008, când aeroportul avea aproximativ 200.000 de pasageri, am pregătit infrastructura pentru 3 milioane de pasageri şi ulterior am depăşit acest prag, tot aşa vom pregăti acum strategia pentru 10 milioane de pasageri”, a declarat David Ciceo.

13 destinații noi și frecvențe suplimentate pe rutele existente

Dezvoltarea rețelei de rute rămâne o prioritate strategică pentru Consiliul Județean Cluj și conducerea aerogării. În cursul acestui an, oferta de zboruri s-a îmbogățit substanțial prin introducerea a 13 noi destinații directe, la care se adaugă suplimentarea frecvențelor săptămânale pe mai multe rute deja populare. Aceste măsuri au contribuit direct la accelerarea ritmului de creștere a traficului de pasageri.

Ritmul alert din 2026 vine după un an 2025 de excepție pentru aviația din Transilvania. Anul trecut, Aeroportul Internațional Cluj a stabilit un nou record istoric de trafic, înregistrând un total de 3.582.000 de pasageri, bornă pe care conducerea își propune să o depășească la finalul anului curent.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE