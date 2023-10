Sâmbătă, Mirela Vaida a susținut un spectacol la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, la Sala Savoy, care e situată pe Calea Victoriei din București. Pe perioada weekendului, bulevardul e închis circulației și e doar pietonal.

Mirela Vaida: „Unde să parcăm, ca să nu ne amendați?”

Vedeta și-a parcat mașina pe o altă stradă, în apropiere de Sala Palatului, însă într-un loc nepermis și a primit o amendă de 200 de lei. Revoltată, cântăreața care e și prezentatoare, dar și actriță, a transmis pe Instagram că instituția unde lucrează nu are propriile locuri de parcare pentru angajați.

„Am și o problemă, că nu mă băgam dacă nu aveam o problemă. Vreau să trimit și eu un mesaj Primăriei Capitalei, ai cărei angajați suntem, că noi, Teatrul de Revistă, suntem, practic, finanțați de Primăria București”, și-a început Mirela Vaida confesiunea, pe Instagram, unde e urmărită de peste 632.000 de fani.

„Cum să facem, când venim la muncă cu mașina, cu ce să venim altceva, că eu stau la 30 km de Capitală, unde să parcăm, ca să nu ne amendați?”, s-a întrebat retoric vedeta.

„Primăria Capitalei își amendează angajații că vin la muncă”

Mesajul vedetei nu s-a oprit aici, ea a explicat că va plăti amenda, însă a dat de înțeles că pe viitor își dorește neapărat să aibă locuri rezervate la teatru, acolo unde are spectacole în fiecare weekend. „Circulația e închisă și pune poliția garduri, zice: «Nu treceți», bandă galbenă. Ok, nu trecem, parcăm, dar ce facem, că după aceea ne amendați. Tocmai am primit o amendă de 200 de lei de la Primăria Capitalei, care, practic își amendează angajații că vin la muncă.

Deci, eu trebuie să plătesc 200 de lei amendă că am fost aseară la Teatrul de Revistă și am parcat pe lângă Sala Palatului, pentru că nu aveam unde să parchez”, a mai povestit Mirela Vaida pe Instagram.

„Așa îmi trebuie dacă vin la muncă. (…) Asta înseamnă să fii artist în România”, a încheiat artista, care a și postat poze cu amenda primită.

Mirela Vaida, planuri mari în Bucovina

În urmă cu câteva săptămâni, Mirela Vaida, Alexandru Vaida și cei trei copii ai lor au părăsit Bucureștiul și au plecat într-o vacanță în Bucovina. Au vizitat mai multe obiective din nordul țării și nu au ratat ocazia de a face și poze de familie.

Prezentatoarea le-a postat pe toate pe Facebook, alături de câteva declarații. Așa a anunțat că și-a cumpărat un teren în Bucovina și începe construcția casei lor acolo, una de lemn, tradițională. „Suntem în Bucovina! ❤️ Am cumpărat aici un teren, în urmă cu mai bine de un an, și, de atunci, le tot povestim copiilor ce loc minunat este acolo, ce energie bună, câtă liniște! ?

Anul acesta i-am adus să vadă locul și visăm la căsuța din lemn în care ne-am dori să ne petrecem sărbătorile! Acum suntem aici, împreună, fascinați de locuri, oameni, mâncare, priveliști!”, a transmis Mirela Vaida, care a și dezvăluit ce locuri inedite a vizitat alături de familia ei.

„Am fost pe Rarău, la Pietrele Doamnei, la Păstrăvărie în Pojorâta, și, neapărat, am aprins o lumânare la Mănăstirea Voroneț! ? Nu ne vine să plecăm, dar trebuie.. Ne așteaptă un drum lung și greu, Câmpulung Moldovenesc- București, dar Bucovina e așa frumoasă, că merită tot efortul! ?❤️ Abia așteptăm să ne întoarcem!”.