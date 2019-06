„Mă descurc, Maya e la grădi până la ora 18, e deschisă şi pe timpul verii. Acum e cu Relu, stă cu ea, film… ne descurcăm. Au o relaţie frumoasă. (…) Da, e dependentă de el, ăi caută mereu atenţia.

Probabil da (n.r. o nouă vacanţă cu toţii). Nu am stabilit nimic. Momentan avem program destul de încărcat. (…) Suntem în relaţii foarte ok. În momentul în care stai atâţia ani cu o persoană şi construieşti o familie, sentimentele nu au cum să dispară de pe o zi pe alta, asta e clar”, a spus Misha pentru Antena Stars. Recent, Connect-R nu s-a sfiit să vorbească despre legătura strânsă pe care o are cu Misha, declarând că o iubește foarte mult. Acesta a ținut să precizeze că au planuri împreună.

Citește și

INTERVIU / Reacția fabuloasă a Roxanei Andreea Rotaru, fata din Onești care l-a cucerit pe milionarul american Jay B Linville: ”Am și eu un noroc și s-au c…t polițiștii pe el!”. Fata relatează cum a fost ”tăvălită” și încătușată

Citește mai multe despre Divort pe Libertatea.