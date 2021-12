În discursul pe care l-a avut pe scenă în timpul concursului, Harnaaz Sandhu i-a îndemnat pe tineri „să știe că sunt unici și că asta te face frumoasă, nu te mai compara cu ceilalți”. „Am crezut în mine și de aceea mă aflu acum aici”, a mai spus câștigătoarea Miss Universe 2021, în timp ce era aplaudată.

Evenimentul a avut loc în Eilat, faimoasa stațiune din Israel, unde au concurat 80 de femei din întreaga lume pentru coroană. Duminică seară a fost ultima zi din competiție, cu eliminări, astfel au rămas cele două finaliste. Nadia Ferreira din Paraguay şi Lalela Mswane din Africa de Sud au ocupat locurile al doilea, respectiv al treilea.

Gazda concursului de frumusețe a fost comediantul Steve Harvey, care la un moment dat i-a spus lui Harnaaz Sandhu: „Am auzit că imiți foarte bine animalele, să-l auzim pe cel mai bun”. Ulterior, mulți l-au criticat pe Steve Harvey, considerând că cerința lui a fost una total nepotrivită.

„Doamne, Steve, nu mă așteptam să fac asta pe scena mondială. Trebuie să fac asta, pentru că nu am altă opțiune. Pregătiți-vă!”, a spus surprinsă Harnaaz Sandhu, înainte de a imita o pisică, potrivit cnn.com.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, când Harnaaz Sandhu se afla în Top 5, ea a profitat de această oportunitate și a transmis un mesaj despre schimbările climatice. „Acesta este momentul să acționăm și să vorbim mai puțin. Prevenţia şi protecţia sunt mai bune decât regretul şi refacerea”, a spus aceasta.

După ce s-a anunțat cine a fost aleasă Miss Universe 2021, Harnaaz Sandhu a sărbătorit pe scenă alături de celelalte concurente și a strigat către cameră „Chak de Phatte India!”, exclamație care poate fi tradusă ca „Să facem asta, India!”.

Cine este Harnaaz Sandhu din India, cea aleasă Miss Universe 2021

Harnaaz Sandhu are 21 de ani și este actriță. În profilul ei de pe pagina concursului, tânăra este prezentată ca „o susţinătoare înfocată pentru emanciparea femeilor, în special în ceea ce priveşte drepturile lor constituţionale la educaţie, carieră şi libertatea de alegere”.

În timpul liber, Harnaaz Sandhu are ca pasiuni dansul, yoga, gătitul, echitaţia şi şahul. Câștigătoarea Miss Universe 2021 spune că mama ei, un medic ginecolog de succes şi cap de familie, precum şi actriţa indiană Priyanka Chopra Jonas sunt principalele sale surse de inspiraţie.

Carmina Olimpia Cotfas a reprezentat România la Miss Universe 2021

Rochia pe care Carmina Olimpia Cotfas a purtat-o la proba costum naţional a concursului Miss Universe 2021, este o creaţie a designerului israelian cu origini româneşti, Aviad Arik Herman.

Rochia a fost un tribut adus portului tradiţional românesc şi o reinterpretare a sumanului purtat de Regina Maria a României. Ea a fost realizată în trei luni şi este făcută din brocart fin şi broderie de lux cu motive româneşti. Are 10.000 de cristale Swarovski în culorile drapelului României, iar valoarea ei depăşeşte 20.000 de dolari.

Reprezentata României a ajuns până în etapa preliminară, însă nu s-a situație pe primele trei locuri.

„Sentimentele de pe scena Miss Universe nu pot fi descrise în cuvinte. Înălțător, ireal, de vis.

Vineri seară am avut șansa de a simți aceste trăiri pe care le auzeam până acum doar în interviuri, am avut ocazia de a îmi împlini un vis și de a aduce numele României în fața întregii lumi.

Rochia mea a fost creată special pentru acest moment, pentru că am vrut ca ea să reprezinte uniunea patriei mele, legătura de sânge care ne leagă pe noi toți și în care sunt mândră să mă regăsesc”, a fost mesajul transmis de Carmina Olimpia Cotfas.

Al doilea concurs Miss Universe în pandemie

Competiția din acest an marchează cel de-al doilea concurs Miss Universe în era COVID-19. Granițele Israelului au fost programate să se deschidă turiștilor vaccinați înaintea evenimentului din acest an, care ar fi permis mii de fani să participe.

Odată cu apariția noii variante Omicron, guvernul israelian și-a închis granițele pentru străini înainte cu două săptămâni de Miss Universe 2021. O concurentă, Miss France, a fost depistată pozitiv cu acest virus la aterizarea în Israel și a fost nevoie să fie plasată în carantină, însă a ieșit la timp pentru competiția preliminară care a avut loc vineri.

