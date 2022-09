Recent, Misty a povestit ce s-a întâmplat atunci când a fost nevoie ca ea și Keo să plece pentru puțin timp de lângă Arya.

Alexandra Pavel, cunoscută de mulți drept Misty, a fost prezentă la evenimentul Elle New Media Awards 2022, unde a vorbit despre noua etapă din viața fiicei sale, care a fost înscrisă la o grădiniță unde se fac tot felul de activități, chiar și în weekend.

„În toți anii aceștia, noi nu am plecat o noapte. Mă rog, Keo a ple at cu concertele, a fost și la Paris, am rămas și singură o săptămână, două la un moment dat. Fără mine, Arya nu a dormit. Am încercat de două ori, asta de când a început să meargă la grădiniță.

O dată m-a sunat mama mea și vă dați seama că nu m-a sunat la primul plâns, m-a sunat când nu a mai știut ce să îi facă și a trebuit să ne întoarcem de unde eram, la o petrecere la Ambasada Belgiei.

A doua oară am fost la ziua unei prietene foarte bune și nu a mai plâns așa de tare, dar nu se putea odihni.

Se trezea din 5 în 5 minute: “Mami! Unde e mami? Hai să o sunăm pe mami!”, iar atunci ne-am hotărât să ne ducem. Dar, ușor, ușor, cred că o să existe progrese.

El abia așteaptă să revin în dormitor. Momentan, noi avem camera noastră, el camera lui. Camera Aryei nu mai este dormitorul ei, este camera de joacă și tot așa”, a povestit Misty pentru Ego.

