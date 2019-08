În premieră și în exclusivitate, piesele cu care legendara trupă Queen a făcut istorie și care fac parte din We will rock you, scris de Ben Elton în 2002 pe baza a 22 de hituri din repertoriul emblematicei formații, se vor auzi ȋn Piaţa Sfatului. În show-ul de sâmbătă seara o vom vedea pe Loredana, alături de Lucian Ionescu, Mara Captaru, Bianca Popescu, Vlad Nicolici şi alţi artişti din trupa musicalului. Lor li se vor alătura, la sfârșitul acestui moment, toți cei 12 finaliști ai concursului internațional de interpretare Cerbul de Aur 2019.

We will rock you cu fragmente din memorabilele melodii We will rock you, I want to break free, Somebody to love, Killer queen, I want it all, Kind of magic, Who wants to live forever, Headlong, We are the champions este o poveste despre puterea extraordinară a muzicii și a dragostei într-o lume a viitorului, pus în scenă de 17 ani cu mare succes, fiind montat în 15 țări, cu peste 20 de milioane de spectatori.

Producția românească a musicalului a fost lansată în România în aprilie 2019, la București, într-o senzatională punere în scenă, semnată de Răzvan Mazilu. Festivalul Cerbul de Aur 2019 va fi o ediţie completă, pentru toate gusturile, cu ritm dar şi romantică! Pe scena din Piaţa Sfatului vor urca Ronan Keating, Emeli Sandé, Ştefan Bănică, Irina Rimes, Corina Chiriac.

Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.

Cei 12 artişti din concurs vor performa în prima şi a doua zi a Festivalului, joi şi vineri, 22 şi 23 august, pentru ca sâmbătă să aflăm câştigătorii premiilor în valoare totală de 55 de mii de euro. Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

