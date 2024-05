În vârstă de 52 de ani, Monica Anghel a impresionat pe toată lumea cu noua sa siluetă, iar mulți s-au grăbit să spună că aceasta și-a micșorat stomacul. Vedeta a negat tot timpul că și-ar fi făcut vreo intervenție de acest gen, ci a precizat că a slăbit datorită unei diete echilibrate.

În prezent, Monica Anghel are aproximativ 60 de kilograme, aceeași greutate pe care o avea și la vârsta de 24 de ani. Pe lângă alimentație sănătoasă și postul intermitent, ea face și mult sport, fiind de mare ajutor în procesul de slăbire și menținere.

Monica Anghel: „Mă simt extraordinar de bine așa”

Decizia de a slăbi a luat-o mai ales din motive medicale, după cum a dezvăluit ieri, în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars. Cu zâmbetul pe buze, cântăreața a vorbit despre transformarea ei: „Am conștientizat că mă simt extraordinar de bine așa și până la urmă a fost o chestiune de sănătate. Eu dacă nu aveam problema aia cu coloana și nu îmi spunea domnul doctor care m-a și operat „Dacă nu slăbești o să vii la mine în fiecare an”.

Mulțumesc pentru asta (…) Nici nu mai pot să mai mănânc lucruri care nu sunt ok”, a mărturisit Monica Anghel, la „Xtra Night Show”, conform Spynews.

Totodată, cântăreața a mărturisit că face sport, dar nu oricum. A urcat un curs de specializare, acum e instructor de fitness, știe exact cum să își lucreze grupele musculare. „Da, sunt instructor de fitness. Cu acte în regulă, cu nota 10!

Nu, nu îmi deschid sală, am făcut pentru mine, ca să pot să merg la sală și să mă antrenez singură, să știu exact ce am de făcut astfel încât să nu mă accidentez, să știu cum să lucrez toate grupele corect”, a mai spus vedeta.

Dieta cu care a slăbit Monica Anghel

Deși au apărut numeroase speculații potrivit cărora Monica Anghel și-ar fi operat stomacul, ea neagă cu vehemență aceste informații. Artista a dezvăluit ce plan alimentar are și cum a reușit să slăbească 40 de kilograme.

„Mai nou, mănânc între orele 12.00 și 18.00. Nu mănânc dulciuri, carbohidrați din paste, orez. Îmi iau necesarul din măr, de exemplu. Mănânc porții normale, nu mai cântăresc. Dacă îmi fac o salată, poți mânca atât cât vrei, pentru că nu te îngrași. Am grijă ca în farfurie trei sferturi să fie legume și doar un sfert din porție proteină”, a declarat vedeta pentru viva.ro.

În perioada de recuperare, după operația la coloană, Monica Anghel a mers la psiholog pentru a fi ajutată în procesul de slăbire. „Da, am mers la psiholog în perioada în care am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Întrebarea mea era: «OK, slăbesc, dar ce anume mă va determina să rămân la noua greutate? Și psihologul m-a ajutat să înțeleg lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune ca să nu mă mai îngraș la loc. Era o chestiune de sănătate și mi s-a părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin greutatea”.

