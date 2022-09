Acum, într-un interviu pentru emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, Monica Anghel a răbufnit, a spus că o enervează cei care împrăștie astfel de zvonuri. Ea a slăbit cu ajutorul unui regim alimentar echilibrat. „Mă enervează minciunile care se spun despre mine. Mă deranjează foarte tare site-urile alea care câștigă o grămadă de bani folosindu-se de imaginea mea, spunând că eu am slăbit cu nu știu ce picături și licori. Nu este adevărat, totul este fals.

Am slăbit pentru că am foarte multă grijă cu ce pun în farfurie, și cât pun în farfurie”, a explicat artista, conform protv.ro.

Într-un interviu recent, artista a dezvăluit că acum cântărește 65 de kilograme, dar mai are până va ajunge la greutatea dorită, căci încă are dureri de articulații. „Vreau să mă simt bine, nu e niciun obiectiv. Important este să nu mă mai doară absolut deloc niciun fel de articulație, pentru că ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să încep să slăbesc încă puțin mai mult decât am slăbit. Începuse să mă doară șoldul și genunchiul și am zis ok, trebuie să mai slăbesc un pic, asta după ce am vorbit cu doctorul Marius Catană, cel care m-a operat pe coloană.

M-am dus la el și mi-a spus: «Probabil că nu ar fi rău să mai slăbești încă ceva». În momentul în care nu o să mai am niciun fel de durere în articulație, aceea este greutatea optimă. Degeaba spun eu: vreau să mai slăbesc 3 kg sau 10, nu are legătură cu numărul kilogramelor. În momentul în care simți că, după o perioadă de timp, nu te mai doare nimic, înseamnă că aceea este greutatea optimă”, a declarat Monica Anghel pentru Playtech.

„Mănânc salată cu carne, salată cu pește, salată cu brânză, salată cu ouă. Când simt nevoia de ceva dulce, mănânc niște fructe, beau apă foarte multă: 2,5 l pe zi”, a mai spus vedeta despre regimul alimentar pe care îl are acum.

