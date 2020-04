De Livia Lixandru,

Cântăreața a decis să se stabilească alături de marea parte a celor dragi la munte, în județul Argeș, acolo unde familia deține o pensiune.

„M-am izolat împreună cu familia mea. În afară de soțul meu, pentru că el lucrează. Sunt cu mama, cu tata, cu băiețelul meu și cu finul nostru, la Sfânta Elena, conacul nostru.

Este pensiunea pe care părinții mei au făcut-o de un an și ceva și suntem izolați aici în pădure, între munți. Evident că nu ne întâlnim cu nimeni, dar avem activități.

Aviv face lecții pentru școală pe Internet, tot pentru școală face lecții de pian, vorbim cu prietenii, cu oamenii dragi, ne gândim la fiecare dintre ei, să fie bine”, a declarat Monica Anghel pentru VIVA!

Clipe de panică pentru artistă

Monica Anghel a mărturisit că, din fericire, nu este ipohondră, deși a avut parte un episod alarmant de când se află în autoizolare.

„Sănătate este, într-adevăr, cuvântul cel mai des folosit zilele astea. Dar ipohondră nu sunt, chiar îți voi da un exemplu. Alaltăieri seară m-am trezit din somn cu o amețeală teribilă, care nu avea nicio motivație logică.

M-am dus în camera alăturată, pentru că era mai răcoare acolo, am deschis geamul larg, am respirat încet și am stat calmă, m-am întins în pat și mi-am spus de foarte multe ori că sunt O.K, că nu am de la ce să am amețeală, că mă simt bine, că totul este perfect.

Am adormit, în cele din urmă. Probabil că a fost o agitație, cine știe. Poate din cauza presiunii atmosferice”, a povestit Monica pentru sursa citată.

