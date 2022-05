Duminică seară, de la 20.00, la Antena 1, jurații surpriză revin la „iUmor” într-o ediție specială în care vor avea ocazia să ia la roast experiența de jurat pentru o zi, dar și pe colegii de pupitru.

Al patrulea jurat va ieși la atac, duminică, la „iUmor”. Foștii colegi de pupitru ai lui Mihai Bendeac, Delia și Cheloo revin în platoul emisiunii pentru a spune lucrurilor pe nume. Monica Bîrlădeanu, Mihai Petre și Florin Dumitrescu sunt doar câțiva dintre jurații surpriză care se întorc la iUmor, dar de această dată la pupitrul roast-ului. „Într-o oarecare măsură îmi voi lua revanșa pentru roast-urile pe care le-am primit.”, a spus Monica Bîrlădeanu, completând: „Nu am venit să roast-uiesc juriul, ci experiența mea la iUmor pentru că mi s-a părut un subiect pe seama căruia aș putea glumi”.

Mihai Petre, juratul surpriză al ediției opt, a revenit cu mare plăcere la iUmor: „Mă bucur să revin la iUmor. Surprinzător sau nu, chiar m-am simțit excelent aici”. Referitor la roast-ul pe care fostul jurat surpriză l-a pregătit pentru ediția specială, acesta a declarat: „E primul roast pe care îl fac”.

Un alt roast așteptat este cel al lui Florin Dumitrescu. Fostul jurat a venit la filmare însoțit de chefii Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. „Nu m-aș fi așteptat vreodată ca toată echipa Chefi la Cuțite să ia parte la acest moment”, a declarat Cheloo surprins de susținătorii veniți împreună cu chef Florin Dumitrescu.

Recomandări INTERVIU. Primarul din Cernăuți, despre frica de zi cu zi într-un oraș departe de front: „Nimeni nu știe ce va ținti următoarea rachetă”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Motivul pentru care Monica Bîrlădeanu a plecat de la PRO TV

După 5 ani petrecuți la PRO TV, Monica Bîrlădeanu a decis să plece și să semneze contractul cu trustul concurent, Antena 1. Într-un interviu pentru Click!, actrița explică ce a determinat-o să facă această alegere. „Ca să fim precişi… De fapt m-am mutat în trustul Antena Group, la postul Antena 1, unde urmează să filmez un show unde voi fi eu «titulară». Însă între timp am fost invitată să jurizez alături de Delia, Mihai şi Cheloo o ediţie de iUmor, lucru care mi s-a părut absolut fabulos. E un show pe care îl urmăresc de ani buni. La PRO TV am lucrat cu mulţi oameni minunaţi cărora am ţinut să le mulţumesc public”, a declarat vedeta.

GSP.RO Cazul incredibil al „puștiului” care, în urmă cu 10 ani, plângea în pumni pe Ghencea. Ce face acum. Este ca un scenariu de film

Playtech.ro America, DECIZIE FINALĂ pentru încetarea războiului! Vestea de ultimă oră, anunțul HALUCINANT

Observatornews.ro Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că americanii îi ajută pe ucraineni să-i ucidă pe generalii ruși pe front

HOROSCOP Horoscop 5 mai 2022. Fecioarele își pot vedea planurile radical modificate, din cauza unor apropiați care au altceva în cap

Știrileprotv.ro Iulia ar fi plănuit sinuciderea ei și moartea copiilor. Ce a făcut cu câteva zile înainte de tragedie

Orangesport.ro Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE Fă cunoștință cu imaginea campaniei SIMPLE