Motivele pentru care Ellen DeGeneres a renunțat la propria emisiune. Ce s-a întâmplat în culisele show-ului

Prezentatoarea Ellen DeGeneres a anunțat cu ochii în lacrimi că renunță la show. În 2022 va fi difuzat ultimul sezon, cel cu numărul 19.

„Mă gândeam să mă opresc după al 16-lea sezon. Acela urma să fie ultimul meu sezon şi au vrut să semnez pentru încă patru ani şi am spus că poate semnez pentru unul.

Mi-au spus că nu se poate semna pentru un singur an: Nu facem aşa cu partenerii şi posturile TV au nevoie de un contract mai angajat. Aşa că am stabilit pe încă trei ani şi am ştiut că va fi pentru ultima dată. Acesta era planul”, a declarat aceasta într-un interviu acordat The Hollywood Reporter.

„Oricât de grozav este acest spectacol și oricât de distractiv este, nu mai este o provocare”, a mai completat vedeta.

O serie de evenimente au dus la decizia lui Ellen DeGeneres de a renunța la show-ul pe care îl moderează încă din 2003.

Pe 17 aprilie 2020 au apărut discuții intense legate de situația financiară pe perioada pandemiei. Peste 30 de angajați fac parte din „The Ellen DeGeneres Show”, iar aceștia acuzau conducerea de o proastă comunicare în legătură cu salariile lor, dar și orele de muncă. Precizau că producătorii emisiunii nu s-au interesat de starea lor mentală în pandemie timp de aproximativ o lună, scrie metro.co.uk.

La trei luni distanță, pe 17 iulie 2020, acuze grave au fost aduse. Ar fi fost vorba despre rasism și intimidare. La vremea respectivă, mai mulţi angajaţi ai emisiunii au primit un comunicat în care erau anunţaţi că vor trebui să participe la o serie de interviuri în cadrul unei anchete independente.

Informaţia a fost dezvăluită după ce site-ul BuzzFeed a publicat un reportaj în care foşti angajaţi ai emisiunii au acuzat echipa de la „The Ellen DeGeneres Show” de „rasism” şi de „mediu toxic la locul de muncă”. În reportaj erau denunţate comentarii nepotrivite şi o dinamică a „fricii” prin care angajaţii erau vizaţi de represalii dacă îşi luau zile libere pentru probleme medicale sau familiale, printre alte exemple.

Pe 30 iulie, Ellen DeGeneres a lansat o scrisoare la locul de muncă în care și-a cerut scuze după ce ancheta internă realizată a scos la iveală existența unor probleme zi de zi pe platourile de filmare.

Ellen DeGeneres

Pe 31 iulie, noi mărturisiri au ieșit la iveală. Două persoane care au fost invitate în „The Ellen DeGeneres Show” au susținut că li s-a impus să o complimenteze pe prezentatoare în repetate rânduri. „Să o complimentați pe Ellen, să îi spuneți că sunteți cei mai mari fani ei ei”, precizează Page Six.

Atunci au apărut și primele voci care au susținut-o necondiționat pe Ellen DeGeneres. E vorba despre Scooter Braun și Katy Perry.

1 august 2020 a fost ziua în care s-a speculat că Ellen DeGeneres și-ar fi sunat șefii pentru a renunța la show, însă un producător a infirmat zvonul pentru Mail Online.

Zilele următoare, producătoarea Hedda Muskat, cea care a lucrat la emisiunea lui Ellen DeGeneres chiar la lansare, a precizat că prezentatoarea se amuza atunci când șefii se răsteau la angajați.

„Nu mai văzusem așa ceva înainte. Nu mai fusesem niciodată printre oameni așa de toxici.”

De atunci, emisiunea nu a mai avut o audiență așa de bună. Având în vedere toate acestea plus acuzațiile, producătorii Ed Glavin, Kevin Leman și Jonathan Norman și-au dat demisiile.

La sfârșitul lui septembrie 2020, Ellen DeGeneres facea declarații publice despre toate acuzațiile la adresa ei, a producătorilor și a emisiunii.

„După cum ați auzit, vara aceasta au existat acuzații despre un mediu de lucru toxic în cadrul show-ului nostru, iar apoi a avut loc o anchetă. Am aflat și eu că aici s-au întâmplat lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Iau totul în serios și vreau să spun că îmi pare foarte rău de persoanele care au fost afectate”.

În octombrie 2020, emisiunea pierduse o treime dintre fani, iar Ellen DeGeneres continua mărturiile publice: „Scandalul mi-a frânt inima”. Aceasta a declarat pentru People Magazine că nu știe cum ar fi trecut peste această situație delicată din carieră fără ajutorul soției Portia de Rossi.

Ellen DeGeneres și soția

„Nu știu cum aș fi trecut peste toate acestea fără ajutorul ei. A fost o perioadă oribilă din viața mea și ea a fost precum o piatră”.

Acum, în mai 2021 s-a aflat că sezonul cu numărul 19 va fi ultimul.

Foto: Hepta

