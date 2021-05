În 2003 a apărut pentru prima dată pe micul ecran cu acest show și de atunci nu a lipsit o zi. Ei bine, după sute de sezoane, Ellen DeGeneres a anunțat că renunță la show.

„Mă gândeam să mă opresc după al 16-lea sezon. Acela urma să fie ultimul meu sezon şi au vrut să semnez pentru încă patru ani şi am spus că poate semnez pentru unul. Mi-au spus că nu se poate semna pentru un singur an: Nu facem aşa cu partenerii şi posturile TV au nevoie de un contract mai angajat. Aşa că, am stabilit pe încă trei ani şi am ştiut că va fi pentru ultima dată. Acesta era planul”, a declarat aceasta într-un interviu acordat The Hollywood Reporter, potrivit digi24.ro.

„Oricât de grozav este acest spectacol și oricât de distractiv este, nu mai este o provocare”, a mai completat vedeta.

Show-ul realizat de Ellen DeGeneres se va încheia în 2022, după 19 sezoane.

