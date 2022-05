Într-un interviu pentru impact.ro, Anca Serea a dezvăluit că ea și soțul au primit o ofertă bună de la Antena 1, dar au refuzat deoarece emisiunea „America Express” nu e tocmai genul lor. „Am primit o ofertă de nerefuzat, să plec cu Adi la Asia Express, dar ne-am gândit bine și am zis nu. Am refuzat din mai multe considerente, plus că nu mi se pare că ni se potrivește, avem o vârstă.

Eram plătiți pe sezon, depinde și cât stăteam, ce rating era. Fiecare alege ce e mai bun pentru el. Nu ne tentează genul ăsta de emisiuni. Alții sunt probabil mai plini de energie”, a mărturisit Anca Serea.

Nu doar cei doi au refuzat oferta de a participa la „America Express”, ci și Sore, dar și Iulia Albu.

Vedete la „America Express”

Nouă perechi de vedete au pornit în aventura vieții lor, în cel mai greu reality show din România. „America Express” îi va duce pe Drumul Aurului, pe o rută de peste 7.000 de kilometri, ce trece prin Mexic, Guatemala și Columbia. Cu doar un euro pe zi, nevoiți să își găsească mâncare, transport și cazare, echipele sezonului cinci sunt gata să calce pe urmele conchistadorilor.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line și mama ei, Mihaela, sunt vedetele ce au pornit pe Drumul Aurului în competiția pentru mult râvnitul titlu de câștigător al celui mai spectaculos reality show din România.

