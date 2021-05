Motivul pentru care Daniela Gyorfi nu e căsătorită cu George Tal, după o relație de 15 ani

Solista Daniela Gyorfi susține că e fericită și fără un act care să dovedească că e soția lui George Tal.

„Noi suntem o familie normală, cu bune și cu rele. În această perioadă lungă, de stat mai mult acasă, am învățat să ne reorganizăm, să fim mai uniți, toleranți și puternici. A fost și pentru noi o piatră de încercare și, clar, am avut stările noastre, dar suntem responsabili și trecem peste ele. În plus, am avut acum ocazia să petrecem mai mult timp și cu fetița noastră, Maria, și mă bucur că am stat mai mult împreună cu ea.

Eu și George avem o relație matură, bazată pe încredere, ne ajutăm unul pe altul, nu mai suntem la început. Consider că suntem două persoane cu capul pe umeri și că ne cunoaștem limitele, dorințele, neputințele, știm exact ceea ce ne dorim unul de la celălalt, dar asta nu înseamnă că nu mai avem și noi discuții, ca tot omul, însă sunt constructive”, a dezvăluit Daniela Gyorfi pentru viva.ro.

Deși la un moment dat plănuiau să se căsătorească, ideea aceasta i-a dispărut complet vedetei în pandemie. Chiar și fiica lor, Maria, știe că părinții nu sunt căsătoriți. Daniela Gyorfi, 52 de ani, și George Tal, 53 de ani, au acum alte perspective asupra vieții.

„Sinceră să fiu, în perioada aceasta numai la căsătorie nu mi-a stat gândul! Ăsta e adevărul! În plus, noi suntem o familie și nu ne leagă actul în sine. Putem sta împreună și fără să ne căsătorim oficial. Ne-am obișnuit. Suntem uniți, ne iubim, ne respectăm, nu cred că un act este o dovadă mai mare de iubire sau te face mai puternic și încrezător în viitor.

Maria știe că noi nu suntem căsătoriți cu acte. Vorbim foarte deschis cu ea. Acest lucru nu este o problemă pentru copilul nostru, nu ne cramponăm de acest aspect. După o anumită vârstă, altele sunt perspectivele. Și dacă viața pe care o avem acum ne împlinește, nimic altceva nu mai contează”, a mai povestit vedeta pentru revista VIVA!.

