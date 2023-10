De când Josephine a apărut în viața Ginei Pistol, totul s-a schimbat pentru vedetă. Soția lui Smiley a renunțat la emisiunea „Asia Express”, iar de curând a decis să încheie și cu „Chefi la cuțite”. Prezentatoarea a luat o pauză de la televiziune, pentru că și-a dorit să își dedice tot timpul fiicei sale.

Gina Pistol și Smiley nu au vrut să angajeze o bonă internă pentru fiica lor, ci au preferat să se ocupe singuri de Josephine. Chiar dacă nu au o bonă permanentă, cei doi au ajutorul părinților, dar și ajutorul unei doamne de încredere care stă cu micuța atunci când părinții sunt ocupați cu filmări sau cu diverse proiecte.

Fosta prezentatoare de la „Chefi la cuțite” a explicat de ce nu a dorit o bonă pentru fiica ei în vârstă de 2 ani. Gina Pistol și-a dorit să fie alături de Josephine în fiecare clipă și să nu piardă niciun moment important cu ea.

„Dacă vrei să îți crești copilul sănătos, că așa puteam să îl pasez unei bone, la bunici și îmi vedeam de viață și vreau să îmi cresc copilul sănătos. Să nu fiu înțeleasă greșit. Am ajutor, dar atunci când am de filmat ceva sau când am de făcut câteva drumuri și chiar nu pot să stau cu copilul, vine cineva și mă ajută. Atunci când sunt acasă, mă joc cu ea, ne îmbrățișăm, adică chiar și atunci când sunt acasă nu vreau să îmi ignor copilul”, a spus Gina Pistol, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Soția lui Smiley este de părere că un copil se dezvoltă altfel atunci când călătorește și descoperă alte culturi și locuri. „Ideea e că după fiecare vacanță, ea are câte un salt de creștere. Poate ea nu își va aminti foarte multe lucruri sau poate nu își va aminti de vacanțe până la o anumită vârstă, dar ne vom aminti noi”, a mai spus prezentatoarea TV.

Smiley, despre provocările prin care a trecut de când e tată

Viața cântărețului s-a schimbat complet de când a venit pe lume micuța Josephine. Smiley a simțit ce înseamnă cu adevărat iubirea pură și necondiționată, dar și cât de fragilă este lumea fiicei lui.

Artistul și soția sa, Gina Pistol, sunt mereu în centrul atenției, astfel că au decis să păstreze discreția când vine vorba despre copilul lor. Josephine nu apare cu fața la vedere pe rețelele de socializare, deși cei doi părinți nu ezită să o filmeze pe cea mică în diferite ipostaze amuzante sau drăgălașe.

Smiley spune că o va expune pe fiica lui în momentul în care aceasta își va exprima această dorință. „Josephine m-a trecut la următorul nivel de iubire, o iubire pe care nu am mai simțit-o până acum și cu siguranță, de când sunt tată, am devenit mai sensibil la tot ce este în jurul meu”, a declarat cântărețul.

„Este o provocare să respectăm intimitatea copilului și să-i facem și pe cei din jur să o respecte”

Când va mai crește Josephine, Smiley îi va explica faptul că părinții ei au o meserie foarte frumoasă, însă că sunt oameni normali, ca toți ceilalți, singura diferență fiind că sunt mai cunoscuți. Soțul Ginei Pistol o lasă pe fiica sa să aleagă momentul în care va dori să se expune în mediul online sau chiar la TV.