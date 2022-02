Până în anul 2008, grupul „Divertis” apărea pe micul ecran. La vremea aceea s-a zvonit că destrămarea proiectului ar fi fost din vina lui Toni Grecu. Doru Antonesi a dat de înțeles că acesta ar fi marele vinovat. Acum, la Kanal D, el nu a vrut să îi dea replica, transmis wowbiz.ro.

„Nu pot să spun că m-au rănit, nici că am vibrat foarte tare la ele emoțional. Asta e viața, mergem înainte. Eu sunt conștient de lucrurile bune sau proaste pe care le-am făcut, mi le asum, asta e. Aș avea lucruri de comentat, dar nu o fac dintr-un mare respect pentru brandul «Divertis», la care țin foarte mult. Chestiile care sunt între oameni sunt trecătoare.

Nu contează nimic din poveștile cine a plecat, de ce a plecat. Regret că nu am mai performat… cumva patinam, nu mai scoteam nimic, contextul nu mă mai ajuta în niciun fel. Am simțit nevoia să deschid o fereastră și să ies în lume”, a declarat Toni Grecu la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Toni Grecu nu s-a ferit și a admis și că el a greșit referitor la acel proiect. „Așa i-a fost momentul și așa i-a fost destinul. Nu am niște răspunsuri prea sofisticate. Ca în orice căsnicie, dacă la un moment dat vezi că nu prea mai ai cine știe ce satisfacții din treaba asta, mai bine îți vezi de cale.

Cam asta a fost. Nu am ce povești să fac. Un lucru este clar, nu am niciun fel de resentimente față de nimeni și niciun fel de critici nimănui. Îmi asum și părțile bune, și părțile proaste. Am făcut și greșeli din orgoliu, dar nu atât de multe, dar am făcut, dar nu neapărat pe zona asta profesională. Noi nu trăim doar ca să muncim, mai avem și alte lucruri de făcut pe lume”, a mai mărturisit Toni Grecu.

În cadrul aceleiași emisiuni, Toni Grecu a făcut declarații și despre Ioan Gyuri Pascu, regretatul actor, care și el a declarat acum câțiva ani că Toni e vinovat de destrămarea „Divertis”. „Nu am fost certat niciodată cu nimeni. Că nu vorbim cum vorbeam înainte, asta e viața. Cu Gyuri am un mare regret că a părăsit lumea asta. Este unul dintre marile mele regrete.

Eu, personal, îi datorez imens, multele momente excepționale pe care mi le-a oferit pe scenă. E un artist excepțional și nu știu dacă România va mai avea un talent de anvergura lui în zona asta de comedie. Ce a spus el acolo nu am cum să comentez, e undeva deasupra și știe el mai bine”, a mai povestit Toni Grecu în emisiunea lui Denise Rifai.

