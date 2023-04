Emisiunea „Survivor România” 2023 se poate vedea în avans pe voyo.ro, astfel că fanii au putut afla dinainte motivul pentru care Ionuț Iftimoaie a fost eliminat. Luptătorul nu era nici nominalizat pentru eliminare și nici nu suferise vreo accidentare gravă care să-l facă să părăsească competiția de la PRO TV.

În ediția din această seară de la „Survivor România” 2023, Daniel Pavel va face un anunț neașteptat și va explica tuturor concurenților că Ionuț Iftimoaie părăsește competiția. Prezentatorul a luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea dată.

„Am de făcut un anunț extrem de important. În această seară, pentru unul dintre voi va fi ultimul consiliu tribal. Ați auzit bine, unul dintre voi părăsește competiția. Și nu o face nici pe motive medicale, nici pe încălcarea regulamentului. Motivele sunt de natură personală. Lucruri de o importanță extremă, de natură personală. Asta înseamnă… acasă! Este vorba despre Ionuț Iftimoaie”, va fi anunțul pe care Daniel Pavel îl va rosti, la „Survivor România” 2023, potrivit CANCAN.

„Sunt probleme personale de o natură extrem de importantă”

Ionuț Iftimoaie a izbucnit în lacrimi când a auzit că în familia lui există probleme. „Familia ta are nevoie de tine, acasă! Sunt probleme personale de o natură extrem de importantă. Este o excepție de la ceea ce facem aici. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al tău, se pot rezolva”, a spus prezentatorul show-ului de la PRO TV.

Ionuț Iftimoaie, primele declarații după ce a plecat de la „Survivor România” 2023

Întrebat cum se simte după ce a plecat de la „Survivor România” 2023, Ionuț Iftimoaie a spus: „Sunt bine la modul că am ajuns acasă și acesta este lucrul cel mai important și încerc să mă conectez la viața reală la care sunt abonat mereu”, a zis el, după care a precizat cum a ales să părăsească competiția. „Când am ales să vin acasă, am ales să vin sălbatic. Când s-a întâmplat să plec, am plecat direct.”

Ionuț Iftimoaie a fost așteptat la aeroport de soție și cei trei copii, care s-au bucurat enorm să-l revadă după 3 luni. „A fost o surpriză mare la nivel de așteptare, mă așteptam să fie și soția, au venit și copiii. M-au bușit lacrimile și eram extrem de bucuros. 102 zile înseamnă enorm de mult fără ei. Timpul nu are preț. Timpul nu ți-l mai dă nimeni înapoi”, a mai precizat el.

Și a continuat: „Nu regret nimic. La nivel emoțional, faptul că uneori la o doză de nesimțire ajungi să treci peste anumite situații, dar când ești sufletist și îți pasă… Când încerci să îi împaci pe unii îi superi pe ceilalți. La un moment dat credeam că fac lucruri greșite. Orice făceam, supăram pe cineva”.

„Acolo uităm cine suntem. S-au folosit cuvinte dure. Trădare! Pe cine? Pe cel pe care îl nominalizai să plece acasă?”, a mai declarat pentru Click Ionuț Iftimoaie.

