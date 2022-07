După ce a anunțat că pleacă de la „Acces direct”, Mara Bănică a devenit liberă de contract. Jurnalista a acceptat invitația lui Cătălin Măruță de a participa la „Sosurile picante”, unde a răspuns celor mai incomode întrebări.

„Cine m-a dezamăgit cel mai mult din showbiz și nu aș putea ierta-o? Bianca Drăgușanu. Nu neapărat că aș ierta-o, ci nu aș mai crede-o. Atunci cu căsătoria cu Victor Slav. Am văzut că l-ai avut și pe Dan Capatos. Noi ne adunam acolo și o tocam.

Când a venit la el, noi am fost foarte apropiate. O ajutam în multe situații… Cum, mă, să te duci cu Cristea? Mi se pare… în WC-ul când se filma plângând.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Eu am ținut mult la ea, am fost prietene. De când am născut, mi-am promis că nu o să mai spun nimic nasol despre femeile care devin mămici”, a spus Mara Bănică la PRO TV.

Jurnalista a fost bună prietenă cu Bianca Drăgușanu, însă nu a mai vorbit cu ea după ce vedeta a decis să plece cu Adrian Cristea la Paris, în timp ce era într-o relație cu Victor Slav. Mara Bănică susține că de atunci nu mai poate avea încredere în Bianca.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cântecul care a înfuriat-pe pe Elena Ceaușescu.„Nicule,tu vezi ce zice ăsta?!”.Ce a pățit atunci artistul

Playtech.ro O ceașcă de cafea a dus la descoperirea și arestarea autorului unei crime de acum 47 de ani

Observatornews.ro Rusia lansează la apă cel mai mare submarin din lume. Experții se tem că ar putea marca începutul unui nou Război Rece

HOROSCOP Horoscop 24 iulie 2022. Racii sunt într-o dispoziție mai lejeră și mai senină decât până acum și astfel se poate crea un context favorabil

Știrileprotv.ro Momente de panică pe plajă. Câțiva turiști au descoperit în apă un tub de rachetă. Unde s-a întâmplat totul

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Serialul turcesc aflat în TOP 10 pe Netflix. Cine sunt protagoniștii

PUBLICITATE Cum amenajezi optim spațiul dedicat biroului de acasă