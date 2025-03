Mihaela Tatu a dezvăluit că nu banii au motivat-o să bată palma cu Antena 1, dar și că face naveta de la București la Oradea la final de săptămână, unde și-a achiziționat o casă.

„Da, așa este, am primit mai multe propuneri, însă nu m-am regăsit şi îmi luasem gândul. Aveam şi am în continuare multe proiecte, dar acum, de când am început “În direct cu România” am lăsat deoparte câteva dintre ele, păstrând cursurile şi evenimentele din weekend, din afara țării.

Ce m-a determinat? Formatul emisiunii, care invită la dialog oameni de specialitate despre subiecte din viața noastră, existența juriului, care te duce cu gândul la procesul american, temele alese.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În urma timpului petrecut în fața televizorului rămâi cu ceva, în afară de entertainment, rămâi cu răspunsul la anumite întrebări, răspuns care este dat de către oameni de specialitate, psihologi, sociologi, oameni care au trecut prin situații de felul acela şi care pot să mai îmblânzească furia asta care ne caracterizează în ultima vreme, pe orice fel de temă”, a spus Mihaela Tatu pentru Cancan.

Recomandări Schema prin care România a fost invadată de carburanți produși din petrol rusesc – INVESTIGAȚIE

Mihaela Tatu a recunoscut că nu s-a gândit la partea financiară, atunci când a acceptat proiectul.

„Niciunul. Nu am acceptat propunerea din raționamente financiare, deoarece proiectele mele îmi aduc starea de tihnă financiară. Chiar am reuşit să-mi achiziționez o casă, deci nu era niciun fel de problemă financiară”, a mi adăugat ea.

„Eu am venit la Bucureşti pentru emisiune, însă casa mea, locuința mea este la Oradea. La fiecare sfârşit de săptămână mă duc acolo. Mi-am adus câinele aici, ca să nu se simtă singură. Așa cum aveam evenimentele și cursurile în țară înainte, așa este emisiunea acum în București. Atâta tot”, a încheiat prezentatoarea de la Antena 1.

Urmărește-ne pe Google News