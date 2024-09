Din fostele relații, Nicola are trei copii: doi băieți și o fată, iar cântăreața e foarte mândră de toți trei. Cu toate că acum fiecare are viața lui, vedeta vorbește de fiecare dată cu emoție despre copiii ei, dar și despre nepoțelele pe care băieții i le-au oferit.

Fiul ei cel mare locuiește în Anglia, iar vedeta își vede foarte rar nepoata. Pe de altă parte, celălalt băiat care i-a oferit încă o nepoțică locuiește chiar în București, însă vedeta nu o vede pe micuță decât foarte rar.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Am o nepoțică în Anglia pe care o văd foarte rar, dar când o văd o smotocesc, ne mai vedem pe cameră, dar nu e așa ca atunci când o strâng în brațe. Mai am una aici pe care o văd din ce în ce mai rar. În cursul săptămânii e la grădiniță, iar când vine weekendul, eu plec, ea e liberă. Cred că nu ne-am mai văzut de câteva luni, îmi e dor de ele, trebuie să facem cumva, poate de Crăciun ne vedem”, a spus Nicola pentru Spynews.ro.

Recomandări Dunărea a inundat un întreg oraș aflat la 25 de km de Budapesta. Viitura ajunge în România săptămâna viitoare

Nicola recunoaște că pe vremea când copiii ei erau mici, ea nu își putea petrece timp cu aceștia, pentru că era plecată la concerte în țară.

„Asta cu regretele mi se pare aiurea. Bineînțeles că îți dorești. Și când erau copiii mei mici, același lucru se întâmpla. Eram foarte mult plecată, din păcate, trebuia să îi las cu bone, sunt sacrificile vieții de artist. Parcă acum se repetă istoria, e exact același lucru”, a mai zis vedeta.

Cântăreața ne mai spune că ea locuiește singură și nu e de acord să stea cu copiii ei.

„Noi nu stăm împreună, nu consider normal ca ei, care și-au făcut familiile lor, să stea cu mine. Eu am o anumită gândire, perspectivă asupra vieții, ei sunt tineri, vor intimitate, nu stăm claie peste grămadă. Eu consider că fiecare copil, când își clădește o familie, trebuie să aibă intimitatea lui, să nu stea cu mine pe cap sau eu cu ei pe cap. Ne întâlnim, dar fiecare își trăiește viața așa cum vrea”, a mai zis Nicola pentru Spynews.ro.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News