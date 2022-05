Prezent la un eveniment monden, Randi a venit singur și a explicat în cadrul unui interviu de ce nu s-a mai afișat cu nicio femeie de 9 ani, atunci când a avut ultima relație publică. Artistul nu duce lipsă de iubite, însă nu mai vrea să se expună pe acestea presei. Destul de rezervat în declarații în ceea ce privește viața amoroasă, cântărețul spune că nu a înțeles iubirea adevărată până acum, iar acest lucru l-a făcut să piardă mai multe femei din viața sa.

„Nu prea știu ce înseamnă această asumare. Eu când am avut o relație, am recunoscut în orice interviu am fost întrebat, că sunt într-o relație. Pentru mine asumarea față de o femeie înseamnă să fiu implicat 100% în relație, să o includ în viața mea, alături de prietenii mei, de familie etc. Ceea ce fac atunci când este vorba de o relație. Însă nu este stilul meu să mă afișez la evenimente mondene cu femeile cu care sunt într-o relație, sau să fac tam-tam în presă pe niște subiecte care ar trebui să fie intime. Prefer să îmi țin viața personală privată”, a mai declarat Randi pentru ego.ro.

Artistul a recunoscut că a fost înșelat, dar și că a înșelat. „Suntem niște păcătoși cu toții, așa că da, eu nu fac excepție. Am fost înșelat și am înșelat, însă nu cu inima împăcată și fără remușcări… Nu știam ce e iubirea atunci și acum… încă încerc să o înțeleg”, a mai spus acesta.

Randi a scris un scenariu pentru un film românesc

Încă din adolescență avea pasiunea de a scrie, însă până să înceapă pandemia nu a avut timp să se ocupe mai mult de asta. Randi a scris un scenariu pentru un film românesc, iar acum încearcă să termine un scenariu în limba engleză.

„Am scris deja un scenariu pentru un film românesc, însă provocarea cea mare e să termin un scenariu în limba engleză, cu un subiect foarte controversat și ofertant, așa cum îl văd eu. Am ales să scriu despre facerea lumii și prima familie, într-un mod comic, ironic. Până și eu sunt extrem de curios de rezultatul final”, a povestit Randi pentru sursa mai sus menționată.

Artistul spune că scrisul îl ajută să se elibereze de anumite gânduri și frustrări. „Scrisul nu dă mereu o stare de bine! Sunt momente în care scriu și mi se umezesc ochii, sau devin nostalgic și mă pierd în sentimente. Cred că a crea nu este despre cum putem să ne facem să ne simțim bine, ci despre a elibera niște sentimente, frustrări, gânduri, despre sinceritate și curaj”, a mai completat artistul.

