Musty de la „Survivor România” este din nou singur. Ce s-a întâmplat cu iubita despre care s-a spus că îl așteaptă în România. „Mi-am luat o surpriză foarte mare”

În realitate, lucrurile au stat altfel, iar fratele lui Kamara a recunoscut că se despărțise de iubita lui, înainte să participe la show.

„Când am ieșit din joc, mi-am luat o surpriză foarte mare, că aveam o iubită acasă.

Chiar mi-am luat o surpriză, pentru că eu înainte să plec din țară și să plec la joc, cu un timp înainte, am tot încercat să mă despart de ea și chiar cu o săptămână înainte m-am despărțit de ea, fără să știu că plecam acolo (n.r- la Survivor).

Mai aveam altă ofertă să mă duc în Dubai sau alte proiecte și nu știam încotro voi merge’, a declarat Musty de la Survivor România pentru pentru WOWBiz.ro, la Ștafeta Mixtă.

Musty de la Survivor a mai povestit că Gabriela i-a cerut să rămână la el, iar el a acceptat știind că oricum va pleca din țară, însă era convins că ea a înțeles că nu mai există nicio relație între ei.

„Eu m-am despărțit de ea și ea mi-a cerut să mai rămână la mine acasă, pentru că trebuia să semneze niște documente de reședință în țară, iar eu am zis da.

Eu i-am zis că oricum nu voi fi aici, așa că poate să stea fără nicio problemă, dar eram sigur că plecasem din țară despărțit.

Gabi este o persoană foarte dragă, o apreciez extrem de mult, eu am încercat o relație cu ea, dar nici ea nu a intrat în viața mea într-un moment potrivit, pentru că abia mă despărțisem de mama copilului și nu puteam să am o relație și s-a nimerit așa.

Cu siguranță mă iubește foarte mult, dar eu chiar i-am zis că mă doare că am ajuns în punctul ăsta. Ieri am vorbit și se simțea foarte prost, mi-a zis că ea credea că mai există o speranță. Am vrut să iau o pauză, nu că a fost o persoană rea, nu m-a înșelat. Îmi pare rău”, a declarat Musty, la Ștafeta Mixtă.

Citeşte şi:

REPORTAJ. Cine sunt cei care îi ajută pe migranții de pe străzile Timișoarei. „Vreți să ne rugăm acum? Voi în limba voastră, noi în limba noastră”

Aparatul PCR pentru teste COVID, pe care Primăria Dorohoi a dat 300.000 de lei în campania electorală, zace nefolosit

Turismul de vaccinare, varianta românească pentru relansarea HORECA

PARTENERI - GSP.RO O campioană a României a fost violată și bătută cu bestialitate. „Nu a fost închis, se află în libertate”

Playtech.ro Un bărbat din Slobozia cu covid-19 a povestit IADUL de la Marius Nasta. Ce i-ar fi făcut medicii, de fapt. Dezvăluiri șocante

Observatornews.ro Momentul în care un hocheist rus în vârstă de 19 ani a fost ucis de puc, în timpul unui meci

HOROSCOP Horoscop 17 martie 2021. Balanțele caută soluții miraculoase la problemele cu care se confruntă

Știrileprotv.ro Bărbatul care se chinuie de 17 ani să ia permisul de conducere. A picat de 192 de ori și a cheltuit o sumă enormă

Telekomsport ALERTĂ! Prezentatorul TV care miercuri a fost dat afară după ce a criticat o femeie importantă

PUBLICITATE Învață cum să-ți revendici identitatea (Publicitate)