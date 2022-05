În vârstă de 60 de ani, Nadia Comăneci e foarte activă pe rețelele de socializare, are cont și pe Facebook, dar și pe Instagram. Acolo ține legătura cu fanii ei din România, dar și din lumea întreagă. Recent, aceasta a distribuit un video în care protagonista e chiar ea.

E surprinsă în sufrageria casei sale dansând. Face câțiva pași la stânga, câțiva la dreapta, se pare că simte foarte bine ritmul, se mișcă după muzică. Are și zâmbetul pe buze semn că se simte foarte bine. „Micul Winnie nu e impresionat”, a scris Nadia în dreptul postării. Winnie e chiar câinele ei care îi privește atent mișcările de dans.

La 60 de ani, Nadia Comăneci dovedește că are o siluetă de invidiat. A recunoscut că nu trece o zi fără să nu facă mișcare. „Fac mișcare cel puțin 30 – 40 de minute în fiecare zi. Când sunt acasă, merg în sala de gimnastică, iar atunci când sunt plecată, mă asigur din timp că hotelul are o sală de fitness. Și dacă se întâmplă să nu am o sală în apropiere, improvizez și mă antrenez în cameră folosind obiectele aflate la îndemână. Nu există însă zi fără mișcare fizică”, a spus ea într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

Totodată, ea are mare grijă și la alimentație. „Mănânc echilibrat, cel mai mult îmi place peștele, alături de legume gratinate sau piure de legume. De sărbători mă mai răsfăț și eu cu anumite produse culinare, mai ales că pregătesc și feluri de mâncare tradițional românești, cum sunt sarmalele adaptate în care folosesc carne de curcan, spre exemplu”, a mai spus ea.

Nadia Comăneci e stabilită de ani în America. E căsătorită cu Bart Conner și au împreună un băiat.

