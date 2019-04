Nadine are fobie de apa din piscină. „S-a creat un moment penibil cu antrenorul antamat”

„Am o fobie extremă față de apa de piscină. Noah face înot săptămanal. Am zis să fac și eu, că tot sunt acolo. Înainte de a intra în apă am făcut un mare atac de panică… vorbisem în terapie despre fobia de a intra în apa, dar am forțat un pic lucrurile pentru a scoate din sistem oroarea de apa de piscină (în ocean pot intră…).

S-a creat un moment penibil cu antrenorul antamat, care îmi explica cum pot intra în apa măcar cu un picior – iar eu simțeam cum îmi amorțește tot corpul și că îmi vine să o iau la fugă urlând din toți rărunchii. Îi eram recunoscătoare și îmi doream nespus să fiu politicoasă, însă îmi venea să mă scarpin și să mă schimonosesc la gândul că aș atinge apa… Nu vreau, acum, să intru în detalii față de ce percep legat de apa din piscină… am să o fac într-o zi. Până atunci, mă uit cu jind la Noah care își lasă trupul bucurat de apa caldă. Aia e!”, le-a mărturisit nadine fanilotr ei de pe o rețea de socializare.

Nadine, pe numele ei întreg Nadine Voindrouh, s-a făcut remarcată în showbiz-ul din România după ce a participat la show-ul Școala Vedetelor. Ulterior, vedeta a prezentat numeroase emisiuni de televiziune. În viața privată, Nadine este căsătorită cu avocatul Dragoș Apostolescu, împreună cu care are un băiețel, Noah.

