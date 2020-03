De Denisa Macovei,

Natanticu este un nume deloc ușor de pronunțat. Care poreclă te-a amuzat atât de tare încât nu ai uitat-o nici azi?

Într-adevăr, este un nume mai greu de reținut si am primit tot felul de porecle de la oameni. Chiar am și un moment de stand-up legat de asta. Una dintre porecle ar fi: NEATĂTICU. (zâmbește)

Când și unde ai urcat prima dată pe scenă ca și comediant?

Prima dată când am urcat pe scenă a fost la 13 ani. Era la un festival muzical: „Vocea copiilor”, unde am și luat locul 3. Premiul nu a fost neapărat pentru voce, cât pentru dezinvoltura pe care am avut-o în timul prestație de pe scenă.

Înainte de asta ai avut un alt job sau te-ai pregătit intens pentru această carieră?

Am avut și eu un job înainte de a mă lua în serios cu actoria. Am lucrat un an la o stație de benzină lângă Petrosani, imediat după ce am terminat liceul. După care am plecat la București și a urmat o întreagă aventura. Am tras din greu să fiu unde sunt acum.

Te-ai schimbat de când ești însurat? Îți merge cu umorul în căsnicie, adică reușești să te sustragi de la treburi casnice fără să te ia la rost?

Recomandări Asociația Românilor din Italia, atac dur împotriva Guvernului și a lui Klaus Iohannis. Critică dur oprirea zborurilor

Nu se schimbă mare lucru după ce te căsătorești. Noi suntem de opt ani împreună și locuim în aceeași casă de șapte ani jumate. Treburile casnice s-au împărțit de la început și ne-am obișnuit așa, fiecare cu partea lui. Dar discuții mai sunt, ca în orice familie.

În septembrie ați împlinit un an de căsnicie. Ce s-a schimbat la relația voastră? Cinci ani la rând, cât ați fost iubiți, oamenii v-au întrebat când vă căsătoriți. Acum cu oricine vă întâlniți vă pune clasica întrebare…pe când copii?

Vorbesc și la stand-up despre asta. Singurul lucru vizibil care s-a schimbat e că am scăpat de întrebarea: „Când te însori?”, dar acum a apărut întrebarea: „Când faci copii?”, întrebare la care, evident, răspund cu umor: „E greu! Trebuie să faci sex pentru asta.” Și îi las pe toți cu gura căscată, până se prind că e glumă. (râde)

Recomandări Pentru cine este coronavirusul mai periculos? Boala de care sufereau 75% dintre pacienții italieni morți

O mai surprinzi cu gesturi romantice?

Din păcate nu sunt o fire romantică și Lizi știe asta. Totuși, mai am momente când o surprind și, parcă atunci când o fac, fiind foarte rar, are o valoare mult mai mare în ochii ei.

Sunt aproape 10 ani diferență de vârstă între tine și Eliza, însă copilărosul familiei pari tu. Ești tu cel matur și o lași pe Eliza să se alinte sau ea e înțeleapta familiei?

Cred că pur si simplu ne-am găsit. Să știi că amândoi suntem copilăroși și ne place maxim lucrul ăsta. Chiar recomand. (zâmbește)

Citeşte şi:

Codin Maticiuc și Cosmin Natanticu, în filmul lui Iura Luncașu

VIDEO/ Cosmin Natanticu vrea să se implice total în creșterea viitorului copil. „O să trec cu el prin toate etapele”

VIDEO/ Cosmin Natanticu și Costi Diță au învățat actorie de la aceeași femeie. „Profesoara mea a fost soția lui Costi”

GSP.RO VIDEO Un cetățean din Roman a raportat la Poliție un ... polițist ce pândea cu radarul! A ieșit scandal

HOROSCOP Horoscop 11 martie 2020. Vărsătorii vor să clarifice unele probleme