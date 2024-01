De ani buni, Nelu Cortea și Cătălin Bordea lucrează împreună și au devenit foarte buni prieteni. Pe lângă faptul că împart aceeași scenă, cei doi obișnuiesc să se vadă și în timpul liber. Au participat împreună la show-ul America Express, de unde s-au întors acasă cu marele premiu. În competiția de la Antena 1, prietenia lor s-a sudat mai mult, însă asta nu înseamnă că nu au avut parte și de momente în care s-au certat.

„Da, m-am și certat cu el. Oricât am râde împreună și ne-am distra, ne-am și certat. În America ne-am certat cel mai rău și am stat o zi supărați, iar la final am țipat unul la altul și apoi ne-am dat seama că suntem penibili și ne-am calmat. Dar da, și comedianții se mai supără, ca peste tot”, a povestit Nelu Cortea pentru EGO.ro.

Fostul jurat de la „iUmor” recunoaște că s-a bucurat atunci când Cătălin Bordea a ales să facă show-ul „Teoria Conspirației”. Nelu Cortea susține că nu a fost niciodată invidios pe colegul său, ba chiar l-a încurajat tot timpul.

„Chiar nu, Doamne ferește! Nu este niciun fel de invidie. Sunt fericit pentru colegul meu. Deși am văzut show-ul ăsta de 92 de ori, cred, și l-am auzit, că am avut turnee cu show-ul ăsta. De abia aștept să-l revăd. Sunt mândru de el. Dar na, acum sperăm să iasă bine”, a declarat comediantul.

Și a continuat: „O să vorbească despre mine, are glume despre mine, face mișto de mine. Apar și la început și la sfârșit pentru că sunt bucăți din tour vlog-ul meu, pe care n-am știut că o să le folosească, că filmam altfel dacă știam. Deci da, apar și eu un pic, ca să zic așa”.

„Țin să spun oficial, glumele pe care Bordea le face despre mine nu sunt 100% reale”

Nelu Cortea susține că uneori glumele pe care Cătălin Bordea le face la adresa lui în show-urile de stand-up sunt ușor exagerate, însă nu este deranjat de acest lucru. „Țin să spun oficial, glumele pe care Bordea le face despre mine nu sunt 100% reale. Sunt undeva la 70%. Dar na, mai exagerează și el, am mai făcut și eu tâmpeniile pe care le-am făcut, recunosc. Dar da, mi-a fost foame în America, am făcut «rahaturi» pentru mâncare și el a fost mai tontălău, hai să o luăm așa. O să vedeți ce mai spune despre mine”, a ținut să puncteze Nelu Cortea.

Nelu Cortea, în vârstă de 36 de ani, a făcut echipă cu Cătălin Bordea la „America Express 2023” și a fost jurat la „iUmor”, sezonul 14. Nelu Cortea, pe numele sau complet, Ioan Mihai Cortea, este actor si comediant. El a participat la mai multe distribuții, după ce a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București.

