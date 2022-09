Celebrul actor, în vârstă de 58 de ani, a devenit miercuri, 7 septembrie, tată pentru a treia oară. Cea de-a cincea soție, Riko Shibata, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, astfel că ea a devenit mamă pentru prima dată. Cei doi au ales un nume special pentru micuță, care se va numi August Francesca.

Nicolas Cage, în vârstă de 58 de ani, și Riko Shibata, în vârstă de 27 de ani, sunt în culmea fericirii după ce au devenit părinți. „Nicolas și Riko sunt fericiți să anunțe nașterea fiicei lor”, a spus reprezentantul lor. „Mama și fiica se simt bine”.

Actorul mai are doi copii din relațiile anterioare. În vârstă de 27 de ani, Riko este cu patru ani mai mică decât fiul cel mai mare al actorului. Nicolas Cage are doi copii, pe Weston Coppola, de 31 de ani, și pe Ka-El Coppola, în vârstă de 16 ani.

Povestea de dragoste dintre Nicolas Cage și Riko Shibata

Nicolas Cage și Riko Shibata s-au cunoscut în Japonia, în 2020, prin intermediul unor prieteni comuni. Actorul filma pentru producția „Prisoners of the Ghostland”. Ei au fost văzuți pentru prima oară împreună în februarie 2020, când Nicolas a dus-o pe Riko la New Orleans.

În februarie 2021 s-au căsătorit. „Este adevărat şi suntem foarte fericiţi”, a transmis actorul la vremea respectivă.



