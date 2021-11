Nicole Cherry a născut. Prima imagine cu fetița sa din maternitate: „A venit prințesa”

Ieri, 27 noiembrie, Nicole Cherry a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Anunțul l-a făcut chiar ea prin intermediul unei postări pe Instagram, la secțiunea Story. Acolo a arătat o imagine cu Anastasia, bebelușa ei. Micuța e fotografiată într-un pătuț de maternitate, cu o păturică roz pe ea. Artista nu i-a arătat chipul, dar a transmis un mesaj:

„A venit Prințesa”, a transmis aceasta. Apropiații imediat au felicitat-o pe Nicole Cherry, printre aceștia se numără stilista ei, Lucy Faur, dar și prietenele ei.

Fetița sa s-a născut mai repede, căci Anastasia urma să vină pe lume la începutul lunii decembrie. Nicole Cherry a amenajat camera fetiței sale, chiar vedeta s-a ocupat de alegerea mobilierului. „Dragilor, camera micuței mele este acum pregătită! Mobilierul și accesoriile alese de noi sunt de inspirație scandinavă”, a scris artista pe Instagram.

Pătuțul micuței Anastasia a atras atenția tuturor. De inspirație scandinavă, obiectul de mobilier a fost accesorizat cu un carusel muzical cu animăluțe din pluș. Nicole Cherry a ales și un baldachin roz pentru pătuțul alb.

Ce diferență de vârstă este între Nicole Cherry și iubitul ei. Cum a început relația lor

Nicole Cherry a găsit bărbatul potrivit lângă care a simțit că poate deveni o mamă, chiar dacă are 22 de ani, iar mulți au spus că e prea devreme pentru acest pas. Florin, logodnicul cântăreței, este cu 8 ani mai mare decât aceasta, însă diferența de vârstă nu a fost o problemă pentru ei.

Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Nicole Cherry a povestit cum s-a îndrăgostit de Florin, deși se știau de foarte multă vreme. La început, artista nu i-a acordat prea multă atenție acestuia.

„Nu neapărat că nu aveam ochi pentru el, dar pur și simplu nu era momentul. Fiind și mai mică în momentul ăla – el e mai mare cu 8 ani – diferența se simțea puțin mai tare atunci. Acum, având 22 de ani, deja diferența nu se mai simte atât de tare ca atunci când aveam 16.

Ușor, ușor, am început să vorbesc cu el, să-l cunosc, să-mi dau seama că e un om care mă face să zâmbesc și care are simțul umorului, ceea ce pentru mine e foarte tare. Era, așa, mai mult o chestie între noi… Pur și simplu, din respect pentru tata, mă ajuta de fiecare dată când aveam nevoie. Râdeam când ne întâlneam și, ușor, ușor, am râs atât de mult că… am rămas împreună”, a declarat Nicole Cherry pentru VIVA!

