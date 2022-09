„În weekend o lăsăm la mama mea, pentru că eu sunt la concerte. Nu avem o bonă, mama mea se ocupă, iar din când în când ne mai ajută și verișoara lui Florin, atunci când poate.

Viața de mămică e o postură care mă bucură extrem de tare. Mi-am dorit să fiu o mămică tânără și Doamne ajută că o am pe Anastasia și ne bucură în fiecare zi, atât pe mine, cât și pe membrii familiei. Cred că am mai multă răbdare acum, cred că am devenit mai feminină aș putea spune și mai puternică pentru că au fost și momente în care a trebuit să acționez imediat.

A trebuit să nu mă sperii și să știu ce trebuie să fac pentru copilul meu”, a mărturisit Nicole Cherry pentru spynews.ro.

Chiar dacă a devenit mamă, Nicole Cherry are o viață foarte activă, merge la concerte, la evenimente. E preocupată de silueta ei, de când a născut a slăbit vizibil. A spus cum a reușit să dea mai multe kilograme jos.

„Nu mai mănânc produse din faină albă și zahăr, ci totul este integral. Însă nu am scos pâinea din alimentație, pentru că, la sfaturile antrenoarei, la vârsta mea, nu este cazul.

Am ales variantele sănătoase – pâine integrală/orez sălbatic/paste integrale! Carne slabă și pește, pentru că toate au proteine, grăsimi, carbohidrați, dar sunt astfel calculate pentru a-mi modela frumos trupul”, a mărturisit Nicole Cherry, potrivit viva.ro.

