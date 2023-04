Nicole Cherry nu se vede, cel puțin în viitorul apropiat, la o emisiune precum America Express. Motivele artistei sunt cât se poate de simple.

„Mie îmi place să mănânc. Iar eu, fără mâncare, nu sunt cea mai drăguță. Și decât să nu fiu drăguță și oamenii să-și schimbe părerea despre mine, prefer să rămân acasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cu mâncare, cu fetița mea, mai ales că Anastasia are cea mai mare nevoie de mine în perioada asta. Dar nu spun niciodată ‘niciodată”, a dezvăluit Nicole Cherry într-un interviu acordat pentru CanCan.ro.

„Una e să nu fii mâncată o oră, alta e să nu fii mâncată cu zilele, cum e acolo. Acolo e greu. Dar îmi dau seama că eu atunci când vreau să mănânc, păi eu vreau să mâncăm. Mă opresc din tot, nu mă mai pot concentra, e foarte greu cu mine când mi-e foame”, a mai spus Nicole Cherry despre participarea la America Express.

Nicole Cherry a slăbit

Nicole Cherry, în vârstă de 24 de ani, se împarte între viața de familie și cea profesională. Cântăreața a adus pe lume o fetiță în urmă cu mai bine de un an de zile, iar de atunci a trecut printr-o schimbare fizică radicală. Pentru Click, artista a spus cât a slăbit.

Recomandări Dan Diaconescu, plasat în arest la domiciliu, după ce procurorii ceruseră arestul preventiv. Filmările cu actele sexuale cu minore, găsite de polițiști din întâmplare, când investigau alt caz penal

„Cred că sunt cea mai slabă variantă a mea. Să știi că am și muncit foarte mult și nu pot să spun că am fost cea mai atentă atunci când vine vorba de alimentație și de sport.

Dacă ar fi un lucru la care am renunțat de când am devenit mamă, ar fi la sport, pentru că nu am mai avut timp și am preferat să fac alte lucruri.

Dar mă bucur că am avut organismul tânăr și care a reușit să își revină foarte repede, m-a ajutat enorm”, a explicat Nicole Cherry, care acum are 45 de kilograme, mai puțin decât avea înainte de a rămâne însărcinatp. „Sunt mai slabă! Acum am 45 de kilograme! E foarte bine!”, a spus ea.

GSP.RO Cum a depistat Ion Marin cancerul: "Am făcut toate ecografiile, RMN-urile și analizele de sânge posibile. N-a ieșit nimic". Ce i-a sugerat să facă un asistent de la Floreasca

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Gestul făcut de Camilla la ultima apariţie! Ce s-a întâmplat când s-a APLECAT, fotografii au fost imediat pe fază

Viva.ro Îți amintești de Marinela Nițu, iubita lui Miron Cozma? Cum arăta Marinela Nițu la 53 de ani, după ce s-a retras din showbiz

TVMANIA.RO Ce mare regret are Mihai Albu față de fosta soție, Iulia Albu. „Nu se poate face nimic”

Observatornews.ro Profesoara umilită în clasă, până la lacrimi, de elevi de 13 ani. Ministrul Educaţiei reacţionează după apariţia imaginilor revoltătoare

Știrileprotv.ro Ce conțin imaginile din cauza cărora Dan Diaconescu a ajuns în arest la domiciliu. „De doi ani mă șantajează”

FANATIK.RO Așa faci cea mai bună friptură de miel de Paște! Metoda lui Radu Anton Roman pentru gustul desăvârșit

Orangesport.ro EXCLUSIV! Gigi Becali se mută din casa din Pipera într-un ”palat” de 20 mil. €, lângă Bucureşti. FOTO! Cum arată

Unica.ro Multă lume bănuia, dar acum s-a confirmat! De ce au divorțat Deea și Dinu Maxer de fapt

HOROSCOP Horoscop 8 aprilie 2023. Taurii ar fi bine să se ocupe de ceea ce le place să facă, ceea ce îi ajută să își recapete echilibrul și liniștea interioară