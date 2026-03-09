Adrian Kaan a fost eliminat de la Survivor România 2026 după ce a pierdut duelul cu Alberto Hangan, astfel că Războinicul s-a văzut nevoit să plece din Republica Dominicană înapoi spre România după nouă săptămâni.

Chiar dacă nu a reușit să ajungă să se bată pentru marele premiu și pentru trofeu, Adrian Kaan se întoarce acasă cu o sumă destul de mare în cont. Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, concurentul din echipa Războinicilor ar fi primit 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană.

Astfel, ținând cont că Adrian Kaan a fost eliminat de Alberto Hangan după nouă săptămâni, el ar fi primit de la Antena 1 nu mai puțin de 13.500 de euro. La care s-ar adăuga și o sumă de bani care i-ar fi intrat în cont încă de când a semnat contractul cu Survivor România 2026.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

În aceeași ediție a emisiunii de la Antena 1 a fost eliminat și Nicu Grigore, însă acesta a părăsit competiția din cauza unei accidentări.

„Sunt foarte emoționat și mi-e greu să îmi găsesc cuvintele. Deși cât am fost acolo au fost și perioade în care simțeam că mi-e greu, în care am simțit că mi-e dor de casă, dar per total mă bucuram de faptul că sunt aici”, a spus Nicu Grigore după ce a fost anunțat că trebuie să părăsească Survivor România 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE