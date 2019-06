„Nu stau mult timp plecat de lângă ele (nr. soția și fiica). O singură dată am certat-o, dar i-am dat la fund. A plâns, am bătut-o pentru că am găsit-o că stătea pe pervazul de la geam. În exterior, avea trei ani, îmi cer scuze că am dat atunci, dar n-am avut încotro”, a povestit Nicu Paleru, la Star Matinal, potrivit Spynews.

Prezentă în platoul emisiunii, Natalia Mateuț a recunoscut că și ea a fost bătută. „Lasă, Nicu, că și noi suntem două fete la părinți și dacă nu ne-a bătut și pe noi tata la fund cu cureaua, de ne-au ieșit fulgii.”

